नागपूर पुन्हा हादरले, वार करूनही जीव न गेल्याने टॅक्सी चालकाला जीवंत जाळले

Nagpur

जलालखेडा (जि. नागपूर) : राज्य शासनाने महाडीबीटी पोर्टलमध्ये (maha-DBT portal) आता बियाण्यांचादेखील (seeds) समावेश केला आहे. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी १५ मेपर्यंत शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज (online application) करावा, असे आवाहन नरखेड तालुका कृषी विभागाने केले आहे. (how to apply for see