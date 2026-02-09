Nagpur Accident: इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले; जीवलग मित्रांचा नांद फाट्यावर अपघातात मृत्यू

भिवापूर : सात बहिणीच्या डोंगरावर फिरण्याचे स्वप्न पाहत घराबाहेर पडलेले दोन जीवलग मित्र नियतीच्या क्रूर खेळात कायमचे दूर गेले. एकाच कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत, आयुष्याची स्वप्ने एकत्र रंगवणारे लोकेश आणि ऋषिकेश यांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे..मैत्रीच्या नात्याने सदैव सोबत असलेले हे दोघे मित्र अखेरच्या प्रवासालाही एकत्र निघून गेल्याने कुटुंबीयांसह मित्रपरिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सात बहिणीच्या डोंगर परिसरात फिरण्यासाठी जात असताना नांद फाटा येथे ट्रक व दुचाकीचा भीषण अपघात होऊन लोकेश प्रेमलाल गावंडे (वय २०, रा. शिवणी, जि. भंडारा) याचा जागीच मृत्यू झाला, तर ऋषिकेश प्रकाश देशमुख (वय २१, रा. पारडी, नागपूर) याचा उमरेड येथील रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..भिवापूरकडून नांदच्या दिशेने जाणाऱ्या पांढऱ्या रंगाच्या ट्रकने त्यांच्या ॲक्टिव्हा (क्र. एमएच-३६ एपी-०५७२) दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने अपघात घडल्याची माहिती आहे. पुढील तपास भिवापूर पोलिस करीत आहेत. .Car Accident: कारची ट्रॉलीला धडक, युवकाचा मृत्यू; तिघे गंभीर, वैजापूर-खंडाळा रस्त्यावर भीषण अपघात.दरम्यान, इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न भंगले नांद फाट्यावर झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकेश गावंडेला इंजिनिअर बनायचे होते. तो नागपूर येथील शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत होता. लोकेश आणि ऋषिकेश दोघेही जीवलग मित्र होते. त्यांच्या एकाच वेळी झालेल्या मृ्त्यूमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.