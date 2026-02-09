नागपूर

Nagpur Accident: इंजिनिअर होण्याचे स्वप्न अधुरे राहिले; जीवलग मित्रांचा नांद फाट्यावर अपघातात मृत्यू

Accident at Nand Phata: सात बहिणीच्या डोंगरावर फिरण्यासाठी जात असताना नांद फाट्यावर ट्रक-दुचाकी अपघातात लोकेश आणि ऋषिकेश यांचा मृत्यू. दोघांच्या कुटुंबीयांवर आणि मित्रपरिवारावर शोककळा पसरली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भिवापूर : सात बहिणीच्या डोंगरावर फिरण्याचे स्वप्न पाहत घराबाहेर पडलेले दोन जीवलग मित्र नियतीच्या क्रूर खेळात कायमचे दूर गेले. एकाच कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत, आयुष्याची स्वप्ने एकत्र रंगवणारे लोकेश आणि ऋषिकेश यांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाल्याने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

