Maratha vs OBC reservation: तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी पूर्ण करा, बनराव तायवाडेंची मोठी मागणी! सरकारवर दबाव वाढला

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे, तर दुसरीकडे नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. या दोन्ही आंदोलनांनी राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना आपली भूमिका स्पष्ट केली..मराठा आरक्षण आणि ओबीसी समाजाची चिंतामनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र, याला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, "ओबीसींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागता कामा नये, यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. जर केंद्र सरकार 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा शिथिल करून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देऊ शकत असेल, तर आम्हाला त्याला विरोध नाही." त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, जर मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा विचार असेल, तर प्रथम जातनिहाय जनगणना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची मागणी पूर्ण करावी. आम्ही आमच्या लोकसंख्ये प्रमाणे आरक्षण मागू.....नागपुरात साखळी उपोषणाला प्रारंभनागपुरात आजपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने साखळी उपोषण सुरू केले आहे. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले की, "आम्ही टप्प्याटप्प्याने राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही आंदोलन करू. गरज पडल्यास आम्ही मुंबईला जाऊन आंदोलन तीव्र करू." त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवण्याची तयारी केली असून, बैठकीसाठी बोलावले गेल्यास चर्चेसाठी तयार असल्याचेही स्पष्ट केले. "आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढत आहोत, पण मराठा समाजाच्या मागण्यांनाही आमचा विरोध नाही, फक्त त्यासाठी आमच्या हक्कांवर गदा येऊ नये," असे तायवाडे यांनी नमूद केले..वंशावळ आणि नोंदींचा मुद्दामराठा आरक्षणासाठी तहसीलदार स्तरावर वंशावळीच्या नोंदी जोडण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत तायवाडे म्हणाले, "ज्यांच्याकडे खात्रीलायक नोंदी आहेत, त्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. पण हे प्रक्रिया पारदर्शक आणि न्याय्य असावी." त्यांनी केंद्र सरकारला जातनिहाय जनगणना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली, जेणेकरून प्रत्येक समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय मिळेल..राजकीय पडसादमराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच संवेदनशील राहिला आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणामुळे मराठा समाजात पुन्हा एकदा आंदोलनाची लाट उसळली आहे, तर ओबीसी समाजाने आपले हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आंदोलन तीव्र केले आहे. बबनराव तायवाडे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी विनोद तावडे यांनी केलेल्या भेटीचा उल्लेख करताना सांगितले की, "50 टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करून मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास आम्हाला आक्षेप नाही." या मागणीमुळे केंद्र सरकारवरही दबाव वाढला आहे..समाजात एकता आणि संवादाची गरजमराठा आणि ओबीसी समाजातील या आंदोलनांनी सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, दोन्ही समाजाच्या नेत्यांनी संवाद आणि समन्वयातून हा प्रश्न सोडवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. बबनराव तायवाडे यांनी आवाहन केले की, "आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन सरकारशी चर्चा करावी आणि सर्वांना न्याय मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करावी."नागपुरातील साखळी उपोषण आणि मुंबईतील मनोज जरांगे यांचे उपोषण यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर लवकरात लवकर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पावले उचलण्याचा दबाव वाढला आहे..