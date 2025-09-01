नागपूर

OBC Protest : ...अन्यथा ओबीसी रस्त्यावर उतरेल; नागपुरात संविधान चौकात साखळी उपोषण

Maratha Reservation : ओबीसी समाजाने नागपूरमध्ये साखळी उपोषण करत सरकारला इशारा दिला की, ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना वाटा दिल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
OBC Protest
OBC ProtestSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : ओबीसींचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र सरकारने मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. सरकारने दबावाखाली येऊन जर ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर राज्यातील नव्हे तर देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा आज येथे देण्यात आला.

Loading content, please wait...
Maratha reservation case
maratha community reservation
OBC reservation issues
Consumer Rights

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com