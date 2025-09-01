OBC Protest : ...अन्यथा ओबीसी रस्त्यावर उतरेल; नागपुरात संविधान चौकात साखळी उपोषण

नागपूर : ओबीसींचा मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र सरकारने मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे, ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. सरकारने दबावाखाली येऊन जर ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर राज्यातील नव्हे तर देशातील ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशारा आज येथे देण्यात आला..मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे संविधान चौकात प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वात साखळी उपोषण सुरु झाले. ओबीसी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी माजी आमदार प्रवीण दटके. नगरसेवक रमेश सिंगारे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते..यावेळी तायवाडे म्हणाले, की सरसकट ओबीसीचे प्रमाणपत्र देण्याची मनोज जरांगे यांची मागणी ओबीसींच्या आरक्षणाला नख लावणारी आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे स्पष्ट धोरण आहे. ओबीसीमध्ये आधीच ३५० जातींचा समावेश असून २७ टक्के मिळणारे आरक्षण अर्धवट आहे. यामुळे मराठा समाजाला सरकारने स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली..कायद्याच्या चौकटीत जे बसेल ते देण्याची भूमिका आजही सरकारची आहे. ज्या सुविधा ओबीसी समाजाला मिळतात, त्या मराठा समाजालाही आम्ही देतो. जे योग्य आहे, नियमात बसतेय, त्यासाठी सरकार अजूनही सकारात्मक आहे.- प्रवीण दटके, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.