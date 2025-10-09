Dangerous School Buildings in Nagpur: धोकादायक इमारत, सुरक्षेचाही अभाव; इमारतीच्या छताला पडल्या ठिकठिकाणी भेगा

नागपूर : मनपाच्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी काही शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. मनपाच्या बिडीपेठ व दत्तात्रयनगर शाळेच्या इमारतीचे छत आणि सुरक्षा भिंतीला तडे गेले असून ही बाब पालकांची चिंता वाढविणारी ठरली आहे. प्रशासनाने तातडीने आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे..दक्षिण नागपूरातील बिडीपेठ मराठी उच्च प्राथमिक शाळा आणि दत्तात्रयनगर माध्यमिक शाळा एकाच इमारतीत भरतात. बिडीपेठ मराठी उच्च प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते ७ वीपर्यंतचे एकूण ३१ विद्यार्थी आहेत. चार खोल्यांमध्ये त्यांचे वर्ग होत असून केवळ तीनच शिक्षक आहेत. एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही कार्यरत आहे..दत्तात्रयनगर शाळेचे इयत्ता ८ वी ते १० वीचे वर्ग भरत असून, तीन खोल्यांत ४६ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना शिकविण्यासाठी तीन नियमित आणि चार कंत्राटी शिक्षकांसह दोन शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहे. शाळेत सिद्धेश्वरीनगर, हुडकेश्वर रोड, ताजबाग परिसरातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात..शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचा मनपाचा दावा असला तरी भौतिक सुविधांमध्ये शाळा माघारल्याचे दिसते. छत आणि सुरक्षा भिंतीला तडे गेले आहे. शाळेची इमारत भव्य असली तरी रंगरंगोटीअभावी ती भकास दिसते. शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे प्रत्येक शाळेत विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही असणे बंधनकारक असताना या शाळेमध्ये या यंत्रणेचा अभाव आहे. शाळेच्या स्थितीबाबत विचारणा करण्यासाठी नेहरूनगर झोनचे शाळा निरीक्षक प्रशांत टेंभुर्णे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..खासगी संस्थेच्या मदतीने संगणकाचे धडेदोन्ही शाळेमधील विद्यार्थ्यांसाठी संगणक उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना संगणकाचे धडे गिरविण्यासाठी खासगी संगणक शिकवणी संस्थेच्या सहकार्याने संगणकाचे शिक्षण देण्यात येत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले..EducationI News : रोबोटिक्स, ड्रोन बांधणी अन् रेडिओ जॉकी, खेडमधील जालिंदरनगर प्राथमिक शाळेचा जागतिक प्रवास.व्यावसायिक मार्गदर्शनशाळेतील विद्यार्थ्यांना दैनंदिन कामात आवश्यक असलेले व्यावहारिक आणि व्यावसायिक धडे गिरविणे आवश्यक ठरले आहे. हे कार्य शाळा व्यवस्थापनाकडून नेटाने पार पाडले जात आहे. शिक्षक स्वखर्चाने विविध साहित्य खरेदी करून आणतात. ते विद्यार्थ्यांना कशा पद्धतीने खरेदी विक्री करायची याबाबतचे ज्ञान देण्यात येत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.