नागपूर

Dangerous School Buildings in Nagpur: धोकादायक इमारत, सुरक्षेचाही अभाव; इमारतीच्या छताला पडल्या ठिकठिकाणी भेगा

Nagpur School Safety: मनपाच्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी काही शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. मनपाच्या बिडीपेठ व दत्तात्रयनगर शाळेच्या इमारतीचे छत आणि सुरक्षा भिंतीला तडे गेले असून ही बाब पालकांची चिंता वाढविणारी ठरली आहे.
Dangerous School Buildings in Nagpur

Dangerous School Buildings in Nagpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मनपाच्या शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचा प्रशासनाचा दावा असला तरी काही शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत आहेत. मनपाच्या बिडीपेठ व दत्तात्रयनगर शाळेच्या इमारतीचे छत आणि सुरक्षा भिंतीला तडे गेले असून ही बाब पालकांची चिंता वाढविणारी ठरली आहे. प्रशासनाने तातडीने आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी पालकांची अपेक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
education
student
cctv
Security
ZP School
Marathi schools

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com