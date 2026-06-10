Yavatmal Couple Death : लग्नाला झाले होते अवघे 34 दिवस! 24-19 वयाच्या नवविवाहित जोडप्यानं विहिरीत उडी घेऊन संपवलं जीवन, दवाखान्यातून परतले अन्...

मारेगाव (जि. यवतमाळ) : अवघ्या महिनाभरापूर्वी वैवाहिक जीवनाला सुरवात केलेल्या नवविवाहित जोडप्याने विहिरीत उडी घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली. ही हृदयद्रावक घटना (newly married couple death in Yavatmal) मारेगाव तालुक्यातील सगनापूर येथे सोमवारी (ता.८) सायंकाळी साडेसात वाजता दरम्यान उघडकीस आली..सगनापूर येथे वास्तव्यास असलेले आशीष धानोरकर (वय २४) आणि करिष्मा धानोरकर (वय १९) अशी मृतकांची नावे आहेत. चार मे रोजी दोघांचा विवाह पार पडला होता. आशीष धानोरकर हा काही दिवस वणी येथे काम करीत होता. या दरम्यान तेथेच वास्तव्यास असलेली करिष्मा गेडाम हिच्याशी ओळख झाली..14-Year-Old Girl Death : सुट्टीसाठी मामाच्या गावी आलेल्या 14 वर्षीय मुलीचा हृदयविकाराच्या झटक्याने दुर्दैवी मृत्यू; हॉटेलमध्ये जेवण केलं अन्... .दोघांत प्रेमसंबंध जुळून आले आणि दोघांनी विवाह बंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला. ही बाब दोघांनीही आपापल्या घरी सांगितली. दोघांचाही रीतसर विवाह सोहळा पार पडला. दोघेही सगनापूर येथे राहत होते. सोमवारी नवरगाव येथे खासगी रुग्णालयात दुचाकीने दोघेही आले होते. उपचार घेऊन सगनापूर येथे परत जात असताना नवरगाव-सगनापूर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतातील विहिरीत दोघांनीही उडी घेऊन या जगाचा निरोप घेतला..आशीष यांच्या लहान भावाला रस्त्याच्या कडेला दुचाकी उभी दिसली. विहिरीजवळ मोबाईल टॉर्चचा प्रकाश दिसला. दोघांच्या चपला आढळून आल्याने विहिरीत उडी घेतल्याचे स्पष्ट झाले. गावातील नागरिकांना घटनास्थळी बोलावले व पोलिसांना माहिती देण्यात आली. पोलिसांनी दोघांचे मृतदेह बाहेर काढले. विवाहानंतर अवघ्या ३४ दिवसात दोघांनीही आपली जीवनयात्रा संपविल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. दोघांनीही आत्महत्या का केली याचे गूढ कायम आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.