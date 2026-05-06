Nagpur District: मरू नदीवरील पुलाची दयनीय अवस्था;खड्डे ठरतायेत अपघाताचे कारण ; तातडीच्या दुरुस्तीची मागणी

भिवापूर: शहरापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मरू नदी पुलाची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून पुलावरील मोठमोठे खड्डे वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहेत. विशेषतः दुचाकीस्वारांसाठी हा मार्ग जीवघेणा बनला असून क्षणभर दुर्लक्ष झाले तरी अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पुलावरून जाताना खड्डे चुकविताना समोरून येणाऱ्या वाहनांशी धडक होण्याचा धोका वाढला आहे. यापूर्वी येथे अपघात घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे..काही दिवसांपूर्वी एका राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी काँक्रिट टाकून खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न केला; मात्र तांत्रिक नियोजनाअभावी उंचवटे निर्माण होऊन समस्या अधिकच गंभीर झाली..सध्या काँक्रिट उखडल्याने रस्ता अधिकच उबडखाबड झाला असून राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे..मरू नदी पुलावरील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वारांना सर्वाधिक धोका निर्माण झाला आहे. अपघातांची मालिका टाळण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करून सुरक्षित वाहतूक सुनिश्चित करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.