Nagpur Blast: स्फोटाचा आवाज दहा किमीवर ऐकू आला, खिडक्या फुटल्या, घरांना भेगा, नागरिकांमध्ये दहशत

धामणा (बाजारगाव) : जिल्ह्यातील बाजारगाव औद्योगिक क्षेत्रात गुरुवारी मध्यरात्री झालेल्या भीषण स्फोटाने संपूर्ण परिसर हादरला. सोलार एक्सप्लोझिव्ह इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या एचएमएक्स-आरडीएक्स विभागात हा स्फोट झाला. .रात्री साधारण सव्वा बाराच्या सुमारास प्लांटमध्ये धूर उठताना दिसल्याने तातडीने सुरक्षा पथकाने सायरन वाजवून कामगारांना बाहेर काढण्यास सुरुवात केली. बहुतांश कामगार सुरक्षित बाहेर आले, मात्र दरम्यान आर अँड डी लॅबमध्ये कार्यरत मयूर गणवीर बाहेर पडत असतानाच प्रचंड स्फोट झाला. उडालेल्या दगडांच्या तडाख्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला..स्फोट इतका भीषण होता की आवाज तब्बल दहा किलोमीटरवर ऐकू आला. कंपनीची संपूर्ण इमारत कोसळून मलबा थेट राष्ट्रीय महामार्गावर पडला. यामुळे काही काळ वाहतूक विस्कळित झाली. कंपनी परिसरातील एचआर ऑफिस, सिक्युरिटी ऑफिस आणि मुख्य इमारतीचे मोठे नुकसान झाले. परिसरात उभी बसही हादरली, काचा फुटल्या. अचानक झालेल्या या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली. काहींना दारे-खिडक्या हादरण्यामुळे चोरांचा हल्ला झाला की काय, असा भास झाला. स्फोटानंतर मलब्याचा मोठा भाग कंपनीच्या भंगार विभागावर कोसळला. यात कैलाश वर्मा आणि मनीष वर्मा गंभीर जखमी झाले. .लोखंडी पत्रा त्यांच्या अंगावर पडल्याने त्यांचे दोन्ही पाय चिरडले गेले आणि अखेरीस त्यांना पाय गमवावे लागले. या दुर्घटनेत एकूण २४ जण जखमी झाले असून त्यापैकी चौघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. आसपासच्या गावांतील नागरिक मोठ्या संख्येने कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर जमले आणि नातेवाइकांचा शोध घेऊ लागले. पोलिस, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या स्फोटामुळे एक तरुणाचा बळी गेला, दोन कामगारांना आयुष्यभराची अपंगत्वाची झळ बसली आणि शेकडो कुटुंबांवर भीतीचे सावट पसरले. औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे..चार आयसीयूमध्ये, दोघांची प्रकृती चिंताजनक, सोलार एक्सप्लोझिव्हमधील स्फोटात २४ जखमीबाजारगाव जिल्ह्यातील बाजारगाव औद्योगिक क्षेत्रातील सोलार एक्सप्लोझिव्ह इंडस्ट्रीज लिमिटेडमध्ये बुधवारी मध्यरात्री भीषण स्फोटात एकूण २४ जण जखमी झाले. प्रशासनाकडून जखमींची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आली आहे..जखमींमध्ये निकेश इरपाची (नांदुरा), हिमांशू पंचाभाई (नागपूर), सिद्धार्थ डोंगरे (रिधोरा), प्रभात मिश्रा (सावंगा), रवींद्र मिश्रा, रोशन फरकाडे (कोंढाळी), सचिन सरोदे (पांजरा), योगेंद्र सिंह (बिहार), सनी कुमार (कछनूर), सुरेश दोसेवार (काटोल), अरुण कुमार (कचनूर), सूरज बिटने (कोंढाळी), देविचंद लोखंडे (दुधाळा), चंद्रेश भारती (भोपाल), सूरज कुमार मित्तल (बिहार), बादल मानकापुरे (कछनूर), प्रतीक तिवारी (कचनूर), नीरज कुमार (कचनूर), आशीष तूमडाम, सनी कुसूम, प्रेमसिंग (रीवा, म.प्र.), रोहित चुंगलकर (नागपूर), तसेच गंभीर जखमी कैलाश वर्मा आणि मनीष वर्मा यांचा समावेश आहे..Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.या सर्वांना प्राथमिक उपचारानंतर नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तसेच कंपनीने ठरवलेल्या खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. काहींवर कोंढाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, जखमींमधील चार कामगारांना आयसीयूमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये सूरज कुमार, निकेश इरपाची, प्रभात मिश्रा आणि योगेंद्र सिंह यांचा समावेश असून, यापैकी दोघांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या मयूर गणवीर यांच्या निधनाने चंद्रपूरमधील कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. तर दोन गंभीर जखमींना पाय गमवावे लागल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांमध्येही हळहळ व्यक्त होत आहे. या अपघातामुळे केवळ कंपनीच नव्हे तर संपूर्ण परिसरात भीतीचे सावट पसरले असून, औद्योगिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.