नागपूर

Nagpur Crime: नागपूरमध्ये सुपारी व्यापाऱ्यांकडून सात कोटींची रक्कम जप्त; व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले, धक्कादायक कारण समाेर..

Shocking Reason Behind ₹7 crore seizure in Nagpur: सुपारी व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाची धडक कारवाई; नागपुरात सात कोटींची रोकड जप्त
Supari Traders in Panic After ₹7 Crore Cash Seizure in Nagpur

Supari Traders in Panic After ₹7 Crore Cash Seizure in Nagpur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : करचुकवेगिरी करणाऱ्या बड्या सुपारी व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाने शनिवारी सुरू केलेली छापा कारवाई रविवारी दुसऱ्या दिवशीही चालली. या कारवाईत सात कोटींची रोख रक्कम, लाखो रुपयाची ज्वेलरी आणि कोट्यवधी रुपयाची सुपारी पकडल्याची माहिती पुढे आली आहे. या कारवाईमुळे अनेक सुपारी व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
Business
district
raid

Related Stories

No stories found.