Nagpur News : महापौर पदाचा उमेदवार ठरला! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गडकरी यांच्यात झाली दीर्घ चर्चा

नागपूर - महापौर व उपमहापौर पदाच्या नावावरून शुक्रवारी (ता. ३०) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यात गडकरी यांच्या निवासस्थानी दीर्घ चर्चा झाली. या बैठकीत महापौर पदाच्या उमेदवाराच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजते. शनिवारी (ता. ३१) सकाळी रजवाडा पॅलेस येथे होणाऱ्या नगरसेवकांच्या बैठकीत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे..महापालिकेत सलग चौथ्यांदा भाजपने बहुमत मिळवले असून यंदा महापौर पद सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव आहे. भाजपकडे या प्रवर्गातील ५४ महिला आहेत. यापैकी कुणाची महापौर म्हणून वर्णी लागणार याबाबतचा गुढ अद्यापही कायमच आहे. मुख्यमंत्री आणि गडकरींमधील बैठकीत नीता ठाकरे, शिवानी दाणी, विशाखा मोहोड, दिव्या धुरडे, संतोष लढ्ढा, अश्विनी जिचकार यांच्या नावावर चर्चा झाल्याचे समजते..यापैकी एकीचे नाव महापौर पदासाठी अंतिम झाल्याचे समजते. त्यामुळे यापैकी नेमकी कुणाच्या गळ्यात महापौर पदाची माळ पडते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.शनिवारी सकाळी १० वाजता सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवकांची रजवाडा पॅलेस येथे बैठक बोलाविण्यात आली आहे. त्या बैठकीत गटनेता, महापौर, उपमहापौरांची नावे कळविण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.यासंदर्भात भाजप शहराध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांनी सांगितले की, नगरसेवकांच्या बैठकीत गटनेत्याच्या नावाची घोषणा करण्यात येईल. त्यानंतर सोमवार (ता.२) रोजी विभागीय आयुक्तांकडे गटनोंदणीही करण्यात येईल व महापौर पदासाठी उमेदवारीही दाखल करण्यात येईल..महापौर पदासंदर्भात रूपरेषा ठरली-मुख्यमंत्रीमहापौर पदाच्या निवडणुकीबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी चर्चा झाली आहे. या चर्चेत महापौर पदासंदर्भात रूपरेषा ठरवण्यात आली आहे. जी काही नावे आहेत, त्या नावांच्या संदर्भात निर्णय उद्या किंवा परवा घेतले जातील. जी रूपरेषा ठरली आहे, त्यानुसारच ही नावे अंतिम होतील. आमचे महानगराध्यक्ष, आमदार आणि संबंधित पदाधिकारी यांना याबाबत सांगण्यात आल्याचे माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.