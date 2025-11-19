नागपूर

Devendra Fadnavis : मेडिकलमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुढाकार; मेडिकलला येतोय कॉर्पोरेट लूक!

Medical Nagpur Infrastructure :नागपूर मेडिकल महाविद्यालयाच्या परिसरात रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी तब्बल ११ निवारा केंद्रांची उभारणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून रुग्णालयाला अत्याधुनिक आणि कॉर्पोरेट दर्जाची रूपरेषा मिळत आहे.
Nagpur Medical Set for a Corporate-Style Transformation

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : मध्य भारतातील सर्वात मोठे शासकीय रुग्णालय असलेल्या नागपुरातील मेडिकलला कॉर्पोरेट लूक येत असून आता रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी येथे निवारा केंद्र उभारले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने येत्या काही दिवसांत या रुग्णालयाचा चेहरा -मोहरा बदलेला दिसणार आहे. सोबतच रुग्णांसाठी अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा या रुग्णालयाचे वैशिष्ट्य ठरू लागले आहे. मेडिकलमध्ये विदर्भच नव्हे तर मध्य भारतातील सर्वसामान्य रुग्णांचा सर्वात मोठा आधार आहे. त्यामुळेच शेजारच्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील रुग्णही येथे उपचारासाठी येतात.

