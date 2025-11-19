Devendra Fadnavis : मेडिकलमध्ये रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा पुढाकार; मेडिकलला येतोय कॉर्पोरेट लूक!

नागपूर : मध्य भारतातील सर्वात मोठे शासकीय रुग्णालय असलेल्या नागपुरातील मेडिकलला कॉर्पोरेट लूक येत असून आता रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी येथे निवारा केंद्र उभारले जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने येत्या काही दिवसांत या रुग्णालयाचा चेहरा -मोहरा बदलेला दिसणार आहे. सोबतच रुग्णांसाठी अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा या रुग्णालयाचे वैशिष्ट्य ठरू लागले आहे. मेडिकलमध्ये विदर्भच नव्हे तर मध्य भारतातील सर्वसामान्य रुग्णांचा सर्वात मोठा आधार आहे. त्यामुळेच शेजारच्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील रुग्णही येथे उपचारासाठी येतात. .मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या रुग्णालयात गरिबांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला. मेडिकल आता कात टाकत आहे. रोबोटिक शस्त्रक्रिया, अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया गृह, बहु मजली पार्किंग प्लाझा, रुग्णांच्या आप्तांचीही काळजी या सुविधा मेडिकलची वैशिष्ट्ये ठरल्या आहेत. रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा नव्हता. त्यामुळे परिसरातच दिवस काढावे लागत होते. आता या परिसरात तब्बल ११ निवारा केंद्र तयार केले असून ते पूर्णत्वाच्या वाटेवर आहेत..Nagpur News: हॉस्पिटलमधील पाण्याच्या टाकीत पडून युवकाचा मृत्यू.या केंद्रांत पंखे, गरम पाणी, प्रसाधन गृह, खुर्च्या अशा आवश्यक सुविधा असतील. प्रत्येक केंद्रात २०० जण याप्रमाणे एकाचवेळीकिमान २ हजार २०० नातेवाईक येथे राहू शकतील. क्रीडा संकुलाचे काम पूर्णत्वाकडे असून, यात जीम, हायमास्ट लाइट, बॅडमिंटन हॉल आणि जलतरण तलावाचे नूतनीकरण समाविष्ट आहे. तसेच नर्सिंग कॉलेजच्या नव्या इमारतीचे काम सुरू आहे. रुग्णालयाच्या कॅन्सर हॉस्पिटलचे ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. खासगी रुग्णालयांपेक्षा अधिक सुविधा मिळतील. मेडिकलला कॉर्पोरेट लूक मिळत असून समाजातील सर्वसामान्य माणसालाही उच्च दर्जाच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्या यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेडिकलला भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळेच आज चित्र बदलत असल्याची भावना मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये यांनी व्यक्त केली..रोबोटिक सर्जरी उपलब्धमागील दीड वर्षांपासून रोबोटिक सर्जरी सुरू झाली. आतापर्यंत तीनशेहून अधिक शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडल्या आहेत. दर आठवड्याला चार ते पाच निःशुल्क शस्त्रक्रिया येथे केल्या जातात. रोबोटिक प्रणालीद्वारे गायनिक, युरॉलॉजी आणि हृदयविषयक शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. रोबोटद्वारे किडनी प्रत्यारोपण करण्यात आले. याशिवाय कान-नाक-घसा विभागात सीओ-२ लेझर प्रणाली बसवण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्तस्राव कमी होतो..Nagpur : आसिफच्या प्रेमात वेडी, दीक्षानं पतीला संपवलं; आजारपणामुळे मृत्यूचा बनाव पोस्टमार्टम रिपोर्टने उघड, दोघांना अटक.या सुविधांचा लाभउच्च व मध्यमवर्गीयांसाठी ८० खाटांचा पेईंग वॉर्डपरिसरात तीन पार्किंग प्लाझांची उभारणी सुरू आहे४३५ खोल्यांचे मुलींसाठी वसतिगृहमॉड्युलर ऑपरेशन थिएटरहृदय प्रत्यारोपण केंद्र उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.