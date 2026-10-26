Amravati Health Services: पाच रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवूनही गर्भवतीचा मृत्यू ;मेळघाटात पुन्हा मातामृत्यूची नोंद, आरोग्य यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

चिखलदरा, : मेळघाटातील मातामृत्यूंचे सत्र थांबण्याचे नाव घेत नसून चिखलदरा येथे माहेर असलेल्या आठ महिन्यांच्या गर्भवती सलमा शेख हनीफ शेख यांचा नागपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रविवारी (ता. २५) मृत्यू झाला. उपचारासाठी चिखलदरा, अचलपूर आणि अमरावतीतील दोन तर नागपूर येथील एका रुग्णालयाचा उंबरठा झिजवूनही या गर्भवतीला जीव गमवावा लागला..मिळालेल्या माहितीनुसार प्रकृती खालावलेल्या या गर्भवतीला सुरवातीला चिखलदरा येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर अचलपूरच्या महिला व बालरुग्णालयात दाखल केले. मात्र, या येथूनही अमरावतीला रेफर करण्यात आले. सुरवातीला डफरीन रुग्णालयात नेण्यात आले. डफरीन रुग्णालयात व्हेंटिलेटरची सुविधा उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, तेथूनही नागपूरला रेफर करण्यात आले. मेळघाटात यापूर्वीही अनेक गर्भवतींना वेळेवर उपचार तथा आपत्कालीन रुग्णवाहिका न मिळाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे ही घटना केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका न राहता मेळघाटातील आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेची कसोटी ठरली आहे..रुग्णवाहिकाही मिळाली नाहीया प्रकरणातील सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे नागपूरला रेफर करताना १०८ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप गर्भवतीच्या कुटुंबीयांनी केला. रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याने प्रकृती गंभीर असताना तिला वेळेत आणि सुरक्षितपणे पुढील उपचारांसाठी नेण्याची जबाबदारी कोणाची, असा संतप्त सवाल तिच्या कुटुंबीयांनी केला..रुग्णालयांच्या भूमिकेची चौकशी कराया गर्भवतीला नेमका कोणता आजार होता? संबंधित रुग्णालयांत आवश्यक उपचारांची सुविधा उपलब्ध होती की नव्हती? तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला असल्यास त्यामागचे कारण काय? प्रत्येक रुग्णालयात कोणते उपचार करण्यात आले? नागपूरला रेफर करताना रुग्णवाहिका का उपलब्ध झाली नाही? या सर्व प्रश्नांची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. केवळ मृत्यूची नोंद करून प्रकरणावर पडदा टाकण्याऐवजी पाचही रुग्णालयांतील उपचारांची कागदपत्रे, रेफरची कारणे आणि रुग्णवाहिका सेवेची नोंद तपासून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी महिलेच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे.ही गर्भवती मागील काही दिवसांपासून चिखलदरा येथे माहेरी होती. त्याच ठिकाणी तिची प्रकृती बिघडली. चिखलदरा येथूनच पुढील उपचारासाठी अचलपूर व अमरावतीला रेफर केल्याची माहिती आहे. तिचा नेमका मृत्यू कशाने झाला याची चौकशी करण्यात येईल.- डॉ. अंकित राठोडप्रभारी वैद्यकीय अधिकारी, काटकुंभया महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येत असून, चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषींवर पुढील नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.- डॉ. प्रवीण परिसे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अमरावती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.