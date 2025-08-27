नागपूर

Nagpur News: हिंगणा रोडवरील मेट्रो सिग्नलचा खांब मोठ्या प्रमाणात वाकला असून अपघाताचा धोका कायम आहे

Metro Signal Pole Bends: हिंगणा रोडवरील महिंद्रा अँड महिंद्रा ट्रॅक्टर कंपनीसमोरील मेट्रोच्या उड्डाणपुलाखाली लावलेला वाहतूक सिग्नलचा खांब सध्या मोठ्या प्रमाणात वाकलेला आहे. तो कधीही कोसळू शकतो.
Nagpur News
Nagpur Newssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिंगणा : हिंगणा रोडवरील महिंद्रा अँड महिंद्रा ट्रॅक्टर कंपनीसमोरील मेट्रोच्या उड्डाणपुलाखाली लावलेला वाहतूक सिग्नलचा खांब सध्या मोठ्या प्रमाणात वाकलेला आहे. तो कधीही कोसळू शकतो. खांबाची स्थिती अत्यंत धोकादायक झाली असून अपघाताचा संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Hingna Road accident risk
Metro administration negligence

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com