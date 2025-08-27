Nagpur News: हिंगणा रोडवरील मेट्रो सिग्नलचा खांब मोठ्या प्रमाणात वाकला असून अपघाताचा धोका कायम आहे

हिंगणा : हिंगणा रोडवरील महिंद्रा अँड महिंद्रा ट्रॅक्टर कंपनीसमोरील मेट्रोच्या उड्डाणपुलाखाली लावलेला वाहतूक सिग्नलचा खांब सध्या मोठ्या प्रमाणात वाकलेला आहे. तो कधीही कोसळू शकतो. खांबाची स्थिती अत्यंत धोकादायक झाली असून अपघाताचा संभाव्य धोका निर्माण झाला आहे..हिंगणा रोडवर महिंद्रा ॲंड महिंद्रा या कंपनीच्या समोर वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी सिग्नल म्हणून लावलेला आहे. खांब रस्त्याच्या कडेला असून त्याचा झुकाव रस्त्याकडे असल्यामुळे नित्य सुरु असलेल्या वाहतुकीवर तो कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतो. सुदैवाने अद्याप कोणतीही जीवितहानी किंवा अपघात झालेला नसला तरी, हा खांब कोसळल्यास वाहनांसह पादचाऱ्यांचेही प्राण धोक्यात येऊ शकतात. .हा खांब मागील काही दिवसांपासून वाकलेला असून अनेक वेळा संबंधित यंत्रणांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नगरपरिषद, वाहतूक विभाग किंवा मेट्रो प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमराज उकंडे, प्रदीप बोरकर, गुरुभाऊ वरठी यांनी सांगितले. दररोज हजारो वाहने या मार्गावरून धावत असतात..या वर्दळीच्या मार्गावर जर सिग्नलचा खांब अचानक कोसळला, तर अपघात होऊ शकतो. विशेषतः रात्री कमी प्रकाशाच्या वेळी याचा धोका अधिक आहे. या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाने त्वरित दखल घेऊन योग्य ती कारवाई न केल्यास, भविष्यात उद्भवणाऱ्या अपघाताला जबाबदार कोण असेल, हा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत उकंडे, गुरु वरठी व प्रदीप बोरकर यांनी उपस्थित केला आहे..Vande Bharat Express: नांदेड मुंबई ‘वंदे भारत’ सेवा सुरू; जालन्यापासून सुटणाऱ्या रेल्वेचा विस्तार वास्तवात.उपाययोजना कायतत्काळ तांत्रिक तपासणी करावीसिग्नल पोलची स्थिती तपासावी.सिग्नलचा खांब त्वरित दुरुस्त किंवा बदलावा.सर्व वाहतूक सिग्नल्सची नियमित तपासणी करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.