Nagpur Migratory Birds Delay: उशिरा येणार परदेशी पाहुणे... ऋतुचक्राने थांबवले पंखांना

नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील तलावांवर या काळात परदेशी पक्ष्यांचे किलबिलाट सुरू असतो. परंतु यंदा हवामानातील अनिश्चिततेमुळे आणि लांबलेल्या पावसामुळे या पाहुण्यांचे आगमन उशिरा होणार आहे. अजूनही जिल्ह्यातील प्रमुख तलावांवर स्थलांतरित पक्ष्यांची चाहूल लागत नसल्याने पक्षीप्रेमी आणि अभ्यासक निराश झाले आहेत..मान्सूनचा शेवटचा टप्पा अपेक्षेपेक्षा अधिक लांबला. अद्याप काही भागांत हलका परतीचा पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे तलाव आणि जलाशय काठोकाठ भरलेले आहेत. पाण्याच्या वाढलेल्या पातळीमुळे तलाव किनाऱ्यांवर पक्ष्यांना आवडणारे कीटक, मासे आणि इतर खाद्य उपलब्ध झालेले नाहीत. परिणामी, स्थलांतरित पक्ष्यांना उतरण्यासाठी आणि खाद्य शोधण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झालेली नाही..याशिवाय, मंगोलिया, रशिया आणि सायबेरियन या देशांमध्ये अजून हवी तशी थंडी पडलेली नाही. या देशात तापमान नेहमीपेक्षा जास्त असल्याने पक्ष्यांचे दक्षिणेकडे म्हणजेच भारताच्या दिशेने स्थलांतर लांबले आहे. दरवर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दिसणारे फ्लेमिंगो, सायबेरियन क्रेन, पिंटेल आणि बारहेड गीज यंदा अजून नागपूर जिल्ह्यातील तलावांवर दिसलेले नाहीत..तलावांवर स्थानिक पक्ष्यांची उपस्थितीही यंदा कमी आहे. सततच्या पावसामुळे स्थानिक पक्ष्यांचेही खाद्य चक्र विस्कळीत झाले आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील आंबाझरी, गोरेवाडा, बुटीबोरी परिसर आणि पारशिवणी परिसरातील तलाव सध्या शांतता आहे. दरवर्षी ५ नोव्हेंबरपासून 'पक्षी सप्ताह' साजरा करण्यात येतो. या परिस्थितीमुळे पक्षी सप्ताह फिकाच ठरला आहे. पक्ष्यांचे निरीक्षण आणि अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासक आणि पक्षीप्रेमींना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..हवामानात होणाऱ्या या सततच्या बदलाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही, तर वन्यजीवांच्या स्थलांतरावरही स्पष्टपणे दिसत आहे. हवामानातील असंतुलन आणि बदलता तापमान हा स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी मोठा धोका ठरत असल्याचे पर्यावरणतज्ज्ञांचे मत आहे. पुढील काही दिवसांत थंडी वाढल्यास या परदेशी पाहुण्या पक्ष्यांचे आगमन होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Asian Paradise Flycatche: सांगाेल्यात 'स्वर्गीय नर्तक'ची भर; स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अचकदाणी तलाव अन् गाव परिसर बनला स्वर्ग.निसर्गाच्या बदलाचा फटका मानवा प्रमाणेच पक्ष्यांनाही बसू लागला आहे. आजपासून पक्षी सप्ताह सुरू झाला आहे. नवीन पक्षी अभ्यासकांना विदेशी पक्ष्यांची ओळख होण्याच्या दृष्टीने या काळात शिबीर, प्रशिक्षण घेतले जातात. मात्र, मागील दोन वर्षापासून पक्ष्यांचे आगमन लांबले आहे. पावसाच्या सरी अद्याप येत आहेत. थंडी पडल्यानंतर पक्ष्याचे आगमन होईल. मात्र, ऋतुचक्रांचा परिणाम पक्ष्यांचा स्थलांतरणावर झालेला आहे.-अविनाश लोंढे, पक्षी अभ्यासक.