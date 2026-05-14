Nagpur News: विमानतळ आधुनिकीकरणाला ‘ग्रीन सिग्नल’; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी ; विदर्भाच्या विकासाला नवे बळ

नागपूर: उपराजधानीतील 'मिहान' प्रकल्पाच्या दृष्टीने आज अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकास आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षापेक्षा अधिक काळापासून विमानतळाचा विकास रखडला होता. आता हा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. .भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (एएआय) जमीन मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) ला ६ ऑगस्ट २०३९ नंतरही भाडेतत्त्वावर वाढवून देण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे एमआयएलला हे विमानतळ 'जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड' (जीएनआयएएल) या कंपनीकडे व्यावसायिक कामकाज सुरू झाल्यापासून ३० वर्षांच्या मुदतीसाठी हस्तांतरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूर विमानतळाला मध्य भारतातील एक प्रमुख विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे..या विमानतळाच्या कामकाजासाठी (एएआय) आणि महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) यांनी एकत्रितपणे ४९:५१ अशा भागीदारीत २००९ मध्ये 'मिहान इंडिया लिमिटेड' (एमआयएल) या संयुक्त कंपनीची स्थापना केली होती. मात्र, जमिनीच्या सीमांकनाच्या वादामुळे भाडेपट्टा करार रखडला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये एमआयएलने खासगी भागीदार शोधण्यासाठी जागतिक निविदा काढली.ज्यामध्ये 'जीएमआर एअरपोर्ट्स लिमिटेड' ने सर्वाधिक बोली लावली होती. मार्च २०२० मध्ये एमआयएलने ही निविदा प्रक्रिया रद्द केली होती. त्याला 'जीएमआर'ने न्यायालयीन आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी 'जीएमआर'च्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर, ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उभयतांमध्ये सामंजस्य करार झाला होता..भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एएआय) मालकीची आणि मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) ला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या जमिनीच्या लीज कालावधीला वाढवण्यास मंजुरीच्या निर्णयाचे असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रीयन डेव्हलपमेंट (एआयडी) ने स्वागत केले आहे.प्रवासी क्षमता ३ कोटींवर जाणारकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने जमिनीच्या भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवून दिल्यामुळे आता खाजगी भागीदार असलेल्या 'जीएनआयएएल'' कंपनीकडे विमानतळ हस्तांतरित करण्याचे कायदेशीर अडथळे दूर झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेख यामुळे नागपूर विमानतळावर आता मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार आहे. प्रवासी आणि मालवाहतूक (कार्गो) सेवांचा दर्जा सुधारणार आहे. 'जीएमआर' टप्प्याटप्प्याने नागपूर विमानतळाचा कायापालट करून जागतिक दर्जाच्या सुविधा निर्माण करणार आहे. वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांची हाताळणी करण्याची क्षमता निर्माण केली जाणार आहे..प्रकल्पाचे ठळक मुद्देविमानतळाचे संयुक्त उद्यम कंपनी जीएनआयएएलकडे हस्तांतराचा मार्ग मोकळानागपूर विमानतळाच्या आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा उन्नतीला वेग मिळणारखासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेखीचा समन्वय साधला जाणारप्रवासी आणि मालवाहतूक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा अपेक्षितमजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाला चालनाटप्प्याटप्प्याने विकास करून वार्षिक ३ कोटी प्रवासी हाताळण्याची क्षमता निर्माण होणारनागपूर विमानतळ मध्य भारतातील प्रमुख विमानतळ म्हणून विकसित होणारमाल हाताळणी क्षमतेत मोठी वाढ होऊन उद्योग व व्यापार क्षेत्राला फायदा होणार."नागपूर विमानतळ ''ब्राऊन फिल्ड'' म्हणून विकसित करण्याच्या विमानतळ हस्तांतरण प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय नागपूर आणि विदर्भाच्या विकासासाठी आनंदाचा क्षण आहे. यामुळे विमानतळाच्या आधुनिकतेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानतो."- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री"विमानतळ ३० वर्षांसाठी 'जीएमआर' कंपनीकडे हस्तांतरित होऊन जागतिक दर्जाच्या आधुनिकीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी नियंत्रणासह खासगी गुंतवणुकीमुळे प्रवासी व कार्गो सेवा सुधारतील. वार्षिक ३ कोटी प्रवाशांचे उद्दिष्ट असलेला हा प्रकल्प नागपूरला मध्य भारतातील प्रमुख आर्थिक व विमानचालन केंद्र बनवेल. हा निर्णय मिहान प्रकल्पअंतर्गत महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे."- नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.