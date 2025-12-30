Buldana Accident: राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या गाडीला भीषण अपघात; तीनजण गंभीर जखमी, कारची ट्रकला जोरदार धडक!

बुलडाणा: केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या कारला भीषण अपघात झाला. समृद्धी महामार्गावर वाशीम जिल्ह्यातील मालेगावनजीक ही घटना २८ डिसेंबर रोजी घडली. कारने ट्रकला जोरदार धडक दिली. हा अपघात झाला तेव्हा मंत्री कारमध्ये नव्हते त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. या अपघातामध्ये तिघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिस या अपघाताचा तपास करत आहेत..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांना नागपूर विमानतळावर सोडल्यानंतर त्याचे अंगरक्षक, सहकारी आणि कारचालक हे मेहकरच्या दिशेने जात होते. याचदरम्यान मध्यरात्री समृद्धी महामार्गावर त्याच्या कारला भयंकर अपघात झाला. कारने ट्रकला जोरदार धडक दिली. हा अपघात इतका भीषण होता की यामध्ये कारचा चक्काचूर झाला..अपघातामध्ये प्रतापराव जाधव यांचे अंगरक्षक निलेश वाकूडकर, सहकारी वैभव देशमुख आणि चालक भूषण चोपडे हे तिघे जण गंभीर जखमी झाले. अपघातामध्ये गंभीर जखमी झालेल्या तिघांना पोलिसांनी तत्काळ वाशीम येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात समृद्धी महामार्गावर माळेगावजवळ झाला. .मंत्री प्रतापराव जाधव यांची कार नागपुरवरून मेहेकरच्या दिशेने जात होती. तर मुंबईवरून एक मिनी ट्रक नागपूरकडे जात होता. या ट्रकने महामार्गावर अचानक युटर्न घेतला त्यामुळे चालकाचे कारवरील नियंत्रण सुटले आणि या कारने थेट ट्रकला जोरदार धडक दिली. पोलिस अपघाताचा तपास करत आहेत..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...मेहकरकडे समृद्धी महामार्गाने येत असतानाच मालेगाव जवळ गाडीला किरकोळ अपघात झाला. या गाडीमध्ये ड्रायव्हर आणि बॉडीगार्ड होते त्यांना किरकोळ मला लागला त्यांना तत्काळ रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आली उपचारानंतर त्या दोघांनाही सुट्टी झाली आहे. माहिती मिळताच अनेक जण आस्थेने माझी विचारपूस करत आहे त्या सर्वांचे आभार मानून आपल्याला काहीही झाले नाही. -प्रतापराव जाधव, केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण, राज्यमंत्री. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.