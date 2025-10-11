Nagpur News: इन्स्टावर जुळले प्रेम, मुलीचे मुंबईत पलायन अन्..

नागपूर : इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या सोशल मिडियातून अल्पवयीन युवतींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर अत्याचार होत असल्याचा घटना समोर येत असून इन्स्टाग्रामवर मैत्री करीत, १७ वर्षीय युवतीला प्रेमाचा जाळ्यात ओढले. मुलीने घरातून पलायन करीत प्रेमापोटी थेट मुंबई गाठली..मात्र, वेळीच अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध पथकाने कारवाई करीत, तिला परत आणले. मिळालेल्या माहितीनुसार, अडीच वर्षांपूर्वी मुलगी अकरावीत असताना, तिची इन्स्टाग्रामवर मुंबईतील एका तरूणाशी मैत्री झाली. त्यानंतर काही महिन्यात दोघांचेही प्रेमसंबंध निर्माण झाले..या प्रेम संबंधातून ती बराच वेळ त्याच्याशी इन्स्टावरून चॅट करायची. ही बाब एका वर्षापूर्वी तिच्या भावाला माहिती पडली. त्याने तिला फटकारले. मात्र, त्यानंतरही ती युवकाशी चॅट करायची..प्रथम वर्षात आल्यावर तिचे त्याचेशी बोलणे सुरूच असतना कुटुंबातील व्यक्तींनाही ही बाब माहिती पडली. त्यांनी तिला रागावले. यामुळे तिने घरातून पलायन करण्याचा निर्णय घेतला. २४ सप्टेंबरला सकाळी ८.३० वाजताच्या सुमारास ती घरातून निघाली..Nagpur Crime : लग्नाचे आमिष; राजस्थानच्या मुलीला वेश्या व्यवसायात ढकलण्याचा प्रयत्न, आरोपी युवकास अटक.रेल्वेने मुंबईतील भिवंडी गाठले. घरच्यांना ही बाब माहिती पडताच, त्यांनी पारडी पोलिस ठाणे गाठून मुलीच्या बेपत्ता होण्याची तक्रार दिली. त्यानंतर या प्रकरणाचा समांतर तपास करताना, अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध पथकाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक ललिता तोडासे यांच्या नेतृत्वात पथकाने मुंबई गाठून मुलीला परत आणले. याशिवाय पोलिसांनी तिचे समुपदेशन करीत, पारडी पोलिसांच्या स्वाधीन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.