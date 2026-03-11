डॉक्टर ठरले देवदूत! अवघ्या ७०० ग्रॅम वजनाच्या बाळाला जीवदान; हृदयासह फुफ्फुस अन् मेंदूवर शर्थीचे उपचार, आई-वडिलांच्या डाेळ्यात पाणी..

नागपूर

नागपूर: जन्माला आलेले बाळ अवघ्या ७०० ग्रॅम वजनाचे होते. हृदयासह फुफ्फुस आणि मेंदूचा पूर्णपणे विकास झाला नव्हता. मेडिकलच्या बालरोग विभागातील डॉक्टरांनी बाळाला वाचविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. त्याला व्हेंटिलेटरवर ठेवत कृत्रिम श्‍वास देत हळूहळू नियतीवर विजय मिळवत चिमुकल्याला जीवनदान दिले. नातेवाईकांनी दोन्ही हात जोडून या डॉक्टरांचे आभार मानले.

