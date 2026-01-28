नागपूर
Raju Todevsam: पादत्राणे न काढताच शिवरायांचे पूजन; आमदार राजू तोडसाम यांचा व्हिडिओ व्हायरल, शिवभक्तांमध्ये नाराजी!
MLA worships Shivaji Maharaj without Removing footwear: आमदार राजू तोडसाम यांचा शिवरायांच्या पूजनावेळी पादत्राणे न काढण्याचा व्हिडिओ व्हायरल, शिवभक्तांमध्ये संतापाची लाट
घाटंजी (जि. यवतमाळ) : क्रिकेट सामन्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात आमदार राजू तोडसाम यांनी पायातील पादत्राणे न काढताच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेचे पूजन केल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे शिवभक्तांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.