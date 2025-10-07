Vijay Wadettiwar : ...ही मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची थट्टा; शेतकरी कर्जमाफी कधी देणार?

नागपूर - महायुती सरकार हे शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहेत. मराठवाड्यात जानेवारी ते सप्टेंबर मध्ये ७८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अतिवृष्टीमध्ये गेल्या १५ दिवसांत ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असताना आज फक्त सरकारने मदतीचे आकडे फुगवून सांगत ही तर सरकारने शेतकऱ्यांची थट्टा केल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली..ते म्हणाले, की राज्यात शेतकऱ्यांची जमीन खरवडून निघाली आहे. त्यांची जनावरे वाहून गेली आहेत. अशा वेळी शेतकऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपये हेक्टरी मदत करण्याची अपेक्षा होती. असे असताना ‘एनडीआरएफ’ निकषांनुसार दिलेली मदत ही तुटपुंजी आहे. याने शेतकरी उभा राहणार नाही तर उद्ध्वस्त होईल..पंजाबसारखे राज्य केंद्राची मदत न घेता प्रति हेक्टरी ५० हजारांपर्यंत मदत देऊ शकते मग महाराष्ट्रासारख्या समृद्ध राज्यात शेतकऱ्यांना ठोस मदत का दिली जात नाही? सरकारने जाहीर केलेली मदत दिवाळीच्या आधी मिळणार आहे का? शेतकऱ्यांबरोबर शेतमजूर देखील अडचणीत आला आहे, त्यांना काय मदत मिळणार, असा प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला..राज्यातील विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. आज शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा असताना त्याची घोषणा केली नाही. सरकार कर्जमाफीची फक्त तारीख पे तारीख सांगत आहे. पण नेमकी कधी कर्जमाफी देणार, हे सांगत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली..ते म्हणाले, ‘मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे हे काहीही कारण नसताना लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका करत आहेत. सर्व समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळावे म्हणून जातीनिहाय जनगणना करावी, तसेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी, ही भूमिका देशात सर्वांत आधी राहुल गांधी यांनी मांडली आहे. असे असताना जरांगे त्यांना का लक्ष्य करत आहेत? जरांगे यांची लढाई सामान्य जनतेसाठी आहे की विरोधकांच्या विरोधात आहे? जरांगे यांचा बोलवता धनी कोण आहे?’.शेतीच्या नुकसानासोबत शेतकऱ्यांचे घरदार उघड्यावर पडले आहेत परंतु महायुती सरकारने मात्र नुकसानभरपाईच्या नावाने फसवणूक केली आहे. लाखोंचे नुकसान झाले असताना सरकारने जाहीर केलेली मदत ही अत्यंत तुटपुंजी असून उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत द्यावी.- हर्षवर्धन सपकाळ, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.