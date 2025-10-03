नागपूर

Mohan Bhagwat: पहलगाममुळे शत्रू कोण हे कळले! डॉ. मोहन भागवत : रा. स्व. संघाचा विजयादशमी उत्सव

RSS Vijayadashami Event in Nagpur: नागपूर येथे विजयादशमी उत्सवात आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख करत "शत्रू कोण हे स्पष्ट झाले" असे म्हटले. तर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संघाच्या प्रवासाचे कौतुक करत आपल्या आत्मचरित्राचे प्रकाशन या वर्षाअखेर होणार असल्याचे सांगितले.
Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : पहलगाममध्ये सीमेपलीकडून आलेल्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. २६ नागरिकांना धर्म विचारून मारण्यात आले. यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. आपण सर्वांप्रति मैत्रीपूर्ण भाव ठेवू, तरीही आपल्या सुरक्षेसाठी अधिकाधिक सजग राहावे लागेल आणि सक्षम बनावे लागेल, अशी शिकवण ही घटना देऊन गेली.

Mohan Bhagwat
Event
Security
Journey
RSS

