आता डेंगीचा धोका, एकाच महिन्यात २०० पेक्षा अधिक रुग्ण

नागपूर : शहरात मागील महिन्यांत डेंगीग्रस्तांचा (nagpur dengue cases) आलेख दोनशेवर असून, यातून महापालिका (nagpur municipal corporation) प्रशासन, पदाधिकारी, नगरसेवकांची निष्क्रियता स्पष्टपणे दिसून येते. महापालिकेने मागील महिन्यातील तीन आठवडे केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर औषध फवारणी सुरू केली. अद्याप अनेक वस्त्यांत औषध फवारणी होत नसून, अतिरिक्त मनुष्यबळाचे नियोजन करण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचे चित्र आहे. (more than 200 dengue cases found in nagpur)

डेंगीचा मोठा प्रसार होत असताना कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या महापालिकेला घरांच्या सर्वेक्षणासाठी जुलै महिन्याच्या शेवटी जाग आली. परंतु, तोपर्यंत डेंगीचा चांगलाच प्रसार झाल्याचे जुलै महिन्यातील डेंगीग्रस्तांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. गेल्या जानेवारीपासून जुलै २८ पर्यंत शहरात २९८ डेंगीग्रस्त आढळून आले. यात मागील महिन्यात २८ जुलैपर्यंत दोनशे डेंगीग्रस्त आढळले.

‘सकाळ'ने २८ जुलैला ‘अख्खे शहर डेंगी, मलेरियाला पोषक’ या मथळ्यासह ठळकपणे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर महापालिकेला खडबडून जाग आली आणि सर्वेक्षणाला सुरुवात केली. परंतु, अद्याप अनेक वस्त्या सर्वेक्षणाबाहेर आहेत. औषध फवारणी, फॉगिंग करण्यासही कर्मचारी पोहोचले नाही. परिणामी डेंगीग्रस्तांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे डेंगीने यंदा लहान मुले अधिक आजारी पडत आहे. काही दिवसांपूर्वी भगवाननगर येथील शाहू यांचा १२ वर्षीय मुलाला खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अशी स्थिती प्रत्येकच वस्तीत आहे. प्रभाग १०, ११ मधील शहर सीमेवरील मानकापूर, झिंगाबाई-टाकळी, बोरगाव, गोरेवाडा या मूळ वस्त्यात डेंगीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तक्रार केल्यानंतरही दखल घेतली जात नसल्याचे या परिसरातील माजी नगरसेवक अरुण डवरे यांनी सांगितले. मोकळ्या भूखंडांवर पावसाचे पाणी साचत असून, यामुळे डेंगी वाढण्यास मदत होत आहे. परंतु औषध फवारणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येते.

जुलैमध्ये ९११ नमुन्‍यांची तपासणी -

जानेवारीपासून आतापर्यंत १०६४ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. यात मागील जुलै महिन्यात २८ तारखेपर्यंत ९११ संशयितांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. अर्थात मागील सहा महिन्यांत केवळ १५३ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली.