Accident News :मोर्शी-मायवाडी फाट्यानजीक भीषण अपघात; महिला आणि पुरुषाचा जागीच मृत्यू

मोर्शी: मोर्शी शहरालगत असलेल्या मायवाडी फाट्यानजीक अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात महिला व पुरुष अशा दोघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ९ ) रात्री ८.३० च्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, एम.पी ४८ एन १५७१ क्रमांकाच्या मोटारसायकलवरून एक पुरुष व महिला आपल्या गावी जात होते. दरम्यान, मायवाडी फाट्यानजीक अज्ञात आयशर ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच मोर्शी पोलिस ठाण्याचे ठाणेदार राहुल आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृत महिला व पुरुषाचे मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी मोर्शी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणले. घटनास्थळी मिळालेल्या मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे मृतांची ओळख पटविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित क्रमांक बाहेरील राज्यातले असल्याने मृतांची नावे व पत्त्याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.