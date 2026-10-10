नागपूर

Accident News :मोर्शी-मायवाडी फाट्यानजीक भीषण अपघात; महिला आणि पुरुषाचा जागीच मृत्यू

Two Die in Morshi Accident, Morshi Mayawadi Phata Accident या घटनेत मोर्शी शहराजवळील मायवाडी फाट्यानजीक अज्ञात आयशर ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने महिला आणि पुरुषाचा जागीच मृत्यू झाला.
Two Die After Eicher Truck Hits Motorcycle Near Morshi's Mayawadi Phata

Two Die After Eicher Truck Hits Motorcycle Near Morshi's Mayawadi Phata

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मोर्शी: मोर्शी शहरालगत असलेल्या मायवाडी फाट्यानजीक अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात महिला व पुरुष अशा दोघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. ९ ) रात्री ८.३० च्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.

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