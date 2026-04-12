Buldhana Murder: आईने मुलाला संपविले, लोणार तालुक्यातील नात्याला काळीमा फासणारी घटना; प्रियकराची मदत, बुलडाणा जिल्ह्यात खळबळ!

लोणार : बुलडाणा जिल्ह्यातल्या लोणार तालुक्यातील वढव येथील विधवा आईने अनैतिक संबंधात अडसर ठरणाऱ्या आपल्या मुलाला संपविले. यासाठी प्रियकराच्या मदतीने एकास २५ हजाराची सुपारी देवून सदर मुलाचा हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यात निर्घृण हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी आईसह तिघांना शुक्रवारी (ता.१०) रोजी अटक केली आहे. सचिन रामकिशन राजगुरू (३०) रा. वढव ता. लोणार असे मृतकाचे नाव आहे.. पोलिसांकडून प्राप्त माहिती नुसार, सचिन राजगुरू याच्या वडिलांचे सुमारे १५ वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. वडिलोपार्जित शेती ठेक्याने देऊन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत होता. काही वर्षांपूर्वी मृतक सचिनचा पत्नीसोबत घटस्फोट झाला होता. त्याला साडेतीन वर्षांची संचिता नावाची मुलगी असून, सचिन व त्याची विधवा आई लीलाबाई राजगुरू आणि मुलगी संचिता राजगुरू असे तिघे एकत्र राहत होते. कौटुंबिक कलहामुळे सचिन मानसिकदृष्ट्या त्रस्त झाला होता..राशन दुकानदार रामदास विश्राम तनपुरे याचे सचिनची आई लिलाबाई रामकिशन राजगुरू हिच्यासोबत अनैतिक संबंध होते. या संबंधांना सचिन अडथळा ठरत असल्याने, त्याला कायमचे दूर करण्याचा कट रचण्यात आला. यासाठी नरेश साबन्या पवार (रा. वडद) याला २५ हजाराची सुपारी देण्यात आली होती. घटनेच्या दिवशी रामदास व नरेश यांनी सचिनला मोटारसायकलवरून हिंगोलीतील सेनगाव हद्दीत आणले. .त्याला मद्यधुंद करून उमरदरी पाटीजवळ दगडाने डोके ठेवून निघृणपणे त्याची हत्या केली.ओळख पटू नये म्हणून मृतदेह नाल्यात फेकून आरोपी फरार झाले. या घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. टॅटुच्या माध्यमातून मयताची ओळख पोलीसाना पटवण्यात यश आले..स्थानिक गुन्हा शाखा व सेनगाव पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत या षड्यंत्राचा पर्दाफाश केला. पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभरोहन, अप्पर पोलीस अधीक्षक कमलेश मीना, उपविभागीय पोलीस अधिकारी राजकुमार केंद्रे, परिविक्षाधीन पोलिस उपाधीक्षक मयुर रसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मोहन भोसले यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.