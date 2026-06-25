नागपूर

Nagpur Accident: नागपूर–उमरेड मार्गावर धावत्या दुचाकीला आग; पाचगावजवळ मोठी खळबळ, चालक थोडक्यात बचावला

Sudden vehicle blaze causes panic on Sindewahi to Nagpur route: धावत्या दुचाकीला अचानक लागलेल्या आगीमुळे महामार्गावर गोंधळ, वाहनचालकांच्या जीविताला धोका टळला तरी दुचाकी पूर्णतः जळून खाक
Bike completely gutted after catching fire during travel on Maharashtra highway

Bike completely gutted after catching fire during travel on Maharashtra highway

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: नागपूर- उमरेड मार्गावरील पाचगाव दरम्यान एका धावत्या दुचाकीने अचानक पेट घेतल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आगीत दुचाकी पूर्णपणे जळून खाक झाली. तर दुचाकीस्वार थोडक्यात बचावला.

Loading content, please wait...
Nagpur
fire
accident
Fire Accident
Bike
district