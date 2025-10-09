Nagpur News : सरकार कफ सिरप मृत्यू प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करणार; मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा इशारा

नागपूर - तमिळनाडू राज्यातील औषध कंपनीनिर्मित दूषित कफ सिरपमुळे मध्य प्रदेशातील मुलांचा नागपुरात मृत्यू झाला. या मृत्यूला पूर्णतः जबाबदार औषधी कंपनी आहे. तमिळनाडूतील औषध कंपनीशी संबंधित जबाबदार व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती देतानाच, या प्रकरणात तमिळनाडू सरकारने सहकार्य केले पाहिजे, मात्र सहकार्य मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी आज येथे केला..कफ सिरपमुळे मध्यप्रदेशातील सर्वाधिक मुले नागपुरातील विविध मेडिकल, एम्स तसेच खासगी रुग्णालयात दाखल होते. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी नागपुरातील विविध रुग्णालयात भेट दिली. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.या कफ सिरपमध्ये ‘डायथिलीन ग्लायकॉल’ या घातक रसायनाचा वापरतात. हे घटक अल्कोहोलच्या श्रेणीत येते. हे रसायन शरीरासाठी अतिशय घातक असून या रसायनांपासून तयार झालेली औषधे मुलांसाठी जीवघेणी ठरली आहेत. नागपुरात १५ पेक्षा अधिक मुलांचा मृत्यू झाला..औषध कंपनीतील जबाबदार व्यक्तीसह डॉक्टर तसेच संबंधित सर्वांची कसून चौकशी करून प्रत्येक दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही देतानाच प्रमाणापेक्षा जास्त घातक औषध असलेले घटक असल्याचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाई होईल, मध्यप्रदेश सरकार या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन चौकशी करणार आहे, असे यादव म्हणाले..चौकशीच्या सूचना दिल्या आहेत..- रँडम सॅम्पल तपासणीच्या सूचना दिल्या आहेत.- डॉक्टर हेच औषध का लिहीत आहेतकाँग्रेस नेते राहुल गांधींनी तमिळनाडूत जाऊन आंदोलन करावेऔषध बनवणाऱ्या कंपनीला परवाना कसा मिळाला आणि इतकी मोठी कंपनी अल्प जागेत कशी चालविण्यात येत होती, याचे उत्तर तमिळनाडू सरकारने द्यावे. असे सांगताना दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही यादव यांनी नमूद केले. राजकारण करणाऱ्या काँग्रेस वाल्यानी तमिळनाडूमध्ये जावे, अशी टीका काँग्रेसवरकरत राहुल गांधींना तमिळनाडू सरकारविरुद्ध आंदोलन करावे, असेही मध्य प्रदेशातील मुख्यमंत्री यादव म्हणाले..ही घटना दुर्दैवी आहे. घटनेनंतर मध्यप्रदेश सरकारने औषध नियंत्रण विभागातील अधिकारी व सहाय्यकांना निलंबित केले आहे. मुलांचे मृत्यू व बरे झालेल्यांच्या तपासणीत सिरपमधील दोष स्पष्ट झाला आहे. उत्पादन प्रक्रियेतच दोष असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी काही जणांना अटकही केली आहे. ही घटना दुर्दैवी आहे. ही सर्व आमची मुले आहेत. घटनेबाबत आमचे सरकार संवेदनशील आहे, ज्या राज्यात अशा औषध बनतात त्यात तेथील सरकारने कठोर कारवाई करावी.- मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.