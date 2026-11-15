MPSC Recruitment 2026: भरतीत दोन अभ्यासक्रमांतील उमेदवारांना डावलले! ;कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर,आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समनधारकांची पात्रतेची मागणी

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या ९३४ जागांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढली आहे. त्यात कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर आणि आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समन अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना पात्रतेतून वगळण्यात आल्याने हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे वंचित राहण्याची भीती आहे. .भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातीत पात्रता निकषात केवळ सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा, पदवी किंवा शासकीय समकक्ष पदवीचाच उल्लेख आहे. १३ नोव्हेंबरपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून अंतिम मुदत २७ नोव्हेंबर आहे. २४ जानेवारी २०२७ रोजी परीक्षा होणार आहे. विशेष म्हणजे,सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २०२३ मधील भरती जाहिरातीत आयटीआय आणि कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत शिकविल्या जाणारे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक कोर्ससोबत आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समन आणि कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर या अभ्यासक्रमांचाही समावेश होता..तसेच ११ मार्च २००८ च्या शासन निर्णयानुसार या अभ्यासक्रमांच्या समकक्षतेचा आधार देण्यात आला होता. मात्र, या भरतीमध्ये या दोन्ही अभ्यासक्रमांचा उल्लेख नाही. आधीच्या भरतीत ग्राह्य धरलेले अभ्यासक्रम यंदा अपात्र कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..शुद्धिपत्रक काढण्याची मागणी२०२६ च्या भरती प्रक्रियेत दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या उमेदवारांना पात्र ठरविण्यासाठी तातडीने शुद्धिपत्रक काढावे, संबंधित शासन निर्णयातील समकक्षतेची पडताळणी करावी आणि पात्रतेबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच पात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत उमेदवारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय उपाययोजना करावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे..सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दोन्ही अभ्यासक्रमांना पात्रता दिली असताना, यावर्षी अचानक या दोन विषयातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना डावलने बेरजगार तरुणांवर अन्याय आहे. शासनाने पूर्वीच्या निर्णयाचा आणि अभ्यासक्रमांच्या समकक्षतेचा सकारात्मक विचार करून दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या उमेदवारांना पात्र ठरवावे.-सूरज गुज्जलवार, उमेदवार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.