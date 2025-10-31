नागपूर

MPSC Exam Result : वडिलांच्या निधनानंतरच्या नैराश्‍यातून बाहेर पडून ‘तिने’ साधली ‘प्रगती’; प्रगती जगताप अनुसूचित जातीतून राज्यात प्रथम

राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा असताना, वडिलांचे अचानक निधन झाले. वडिलांच्या मृत्यूने प्रगतीच्या मनावर परिणाम झाला. ती नैराश्‍यात गेली.
prgati jagtap

prgati jagtap

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - राज्यसेवेची पूर्व परीक्षा असताना, वडिलांचे अचानक निधन झाले. वडिलांच्या मृत्यूने प्रगतीच्या मनावर परिणाम झाला. ती नैराश्‍यात गेली. त्यात प्रकृती अस्वस्थ्यतेने तिला ग्रासलेले अशा परिस्थितीतून बाहेर पडत आपल्या लक्ष्यावर केंद्रीत करून प्रगतीने राज्यसेवा परीक्षेत अनुसूचित जातीमधून राज्यात प्रथम येण्याचा मान पटकाविला.

Loading content, please wait...
Nagpur
MPSC Exam
Result
motivational story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com