MSRTC Bus Booking: एसटीचे खासगी बुकिंग महागले ;लग्नाची वरात, सहलीला जाणाऱ्यांची पंचाईत ; प्रासंगिक कराराला फटका

नागपूर: लग्नकार्य, सहली आणि धार्मिक यात्रांसाठी एसटीची बस आरक्षित करणे आता महागले आहे. महामंडळाने प्रासंगिक कराराच्या दरात बदल केला आहे. साध्या बसच्या भाड्यात सर्वाधिक वाढ झाल्याने प्रवाशांना अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. .राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने विशेष बससेवेच्या प्रासंगिक कराराचे सुधारित दर या वर्षापासून लागू केले आहेत. या दरवाढीचा फटका साध्या बसने प्रवास करणाऱ्यांनाही बसणार आहे. यापूर्वी दुहेरी फेरीसाठी ६४ रुपये प्रतिकिमी दर होता. आता त्यासाठी ७५ रुपये प्रतिकिमी मोजावे लागतील. म्हणजेच ११ रुपयांची (१७.१९ टक्के) वाढ झाली आहे. एकेरी फेरीचा दर ९६ रुपयांवरून ११५ रुपये झाला आहे. यात १९ रुपयांची (१९.७९ टक्के) वाढ झाली आहे..शिवशाही, शिवनेरीचादर कायमनिमआराम बसच्या दुहेरी फेरीचा दर ७७ रुपयांवरून ८० रुपये, तर एकेरी फेरीचा दर ११५ रुपयांवरून १२० रुपये झाला आहे. शयनयान बसचा दर ७० रुपयांवरून ८५ रुपये आणि १०५ रुपयांवरून १३० रुपये झाला आहे. शिवशाहीच्या दुहेरी फेरीचा दर ८५ रुपये कायम ठेवला आहे. मात्र, एकेरी फेरीसाठी १२८ रुपयांऐवजी १३० रुपये.एसटीचे खासगी बुकिंग महागलेआकारले जाणार आहेत. शिवनेरीच्या दुहेरी फेरीचा दर १२० कायम आहे. मात्र, एकेरी फेरीचा दर १७९ रुपयांवरून १८० रुपये करण्यात आला आहे.प्रासंगिक कराराचे जुने व नवीन दर बसचा प्रकार जुना दर नवीन दर- साधी बस ६४ ७५- निमआराम ७७ ८०- शयनयान ७० ८५- शिवशाही ८५ ८५- शिवनेरी १२० १२०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.