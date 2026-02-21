High Court Nagpur Bench: सासरच्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा वाढता ट्रेंड; नागपूर खंडपीठाचा कडक इशारा! काय होतं प्रकरण?

नागपूर - कौटुंबिक वादविवादांनंतर सासरच्या नातेवाईकांना बनावट गुन्ह्यांमध्ये अडकवण्याची प्रवृत्ती सध्या वेगाने वाढत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. अशा घटनांमुळे सासरच्या सदस्यांना दीर्घकाळ मानसिक त्रास सहन करावा लागतो, त्यांची सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीला मिळते आणि ही हानी कधीही भरून निघू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले..हुंड्यासाठी छळाचा आरोपन्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या एकल खंडपीठाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात हे निरीक्षण करण्यात आले. या प्रकरणात हुंड्यासाठी छळाचा आरोप करणारा एफआयआर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. दांपत्य उच्चशिक्षित असून, पती वाशिम जिल्ह्यातील तर पत्नी वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. दोघेही विवाहापूर्वी पुणे येथील खासगी कंपन्यांमध्ये नोकरी करत होते. १५ जून २०२० रोजी त्यांचा विवाह संपन्न झाला होता..विवाहानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. आपसी सहमतीने समेट घडवून आणण्याचे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले. परिणामी, पतीने एप्रिल २०२४ मध्ये घटस्फोटाची याचिका दाखल केली. दरम्यान, सहमतीने घटस्फोट मिळवण्याचा प्रयत्नही यशस्वी झाला नाही. यानंतर १ जुलै २०२४ रोजी पत्नीने पुलगाव पोलीस ठाण्यात पती, सासू, सासरे, नणंद आणि नणंदेच्या पतीविरुद्ध हुंड्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पोलिसांनी तातडीने एफआयआर नोंदवला..Supreme Court: ४०० सिमेंट पिशव्या, ३२ वर्षांचा संघर्ष… अखेर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल! छत्रपती संभाजीनगर प्रकरणात नेमकं काय घडलं?.नागपूर खंडपीठात याचिका दाखलया एफआयआरला आव्हान देण्यासाठी पती व इतर नातेवाईकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेची सुनावणी घेताना न्यायालयाने पत्नीच्या तक्रारीचे बारकाईने अवलोकन केले. तक्रारीत नमूद केलेले सर्व आरोप अत्यंत अस्पष्ट, सामान्य स्वरूपाचे आणि पुराव्याशिवायचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिला..न्यायालयाची कठोर भूमिकान्यायमूर्ती पाटील यांनी आपल्या निर्णयात सविस्तर नमूद केले की, कौटुंबिक कलहातून उद्भवणाऱ्या अशा तक्रारींमुळे निर्दोष व्यक्तींना अनावश्यक कायदेशीर लढाईत ओढले जाते. त्यांचा बहुमोल वेळ, पैसा वाया जातो. समाजात त्यांची बदनामी होते, जी कधीही पूर्ववत होऊ शकत नाही. अशा प्रवृत्तीला आळा बसण्यासाठी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे..परस्पर समजुतीने समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावाया प्रकरणात दोन्ही पक्ष उच्चशिक्षित असल्याने, त्यांनी परस्पर समजुतीने समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करावा, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. मात्र, एकदा तक्रार दाखल झाल्यानंतर निर्दोषांना होणारा त्रास लक्षात घेता, न्यायालयाने पुराव्याच्या अभावात एफआयआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे सासरच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला असून, अशा प्रकारच्या बनावट तक्रारींविरुद्ध भविष्यात कडक भूमिका घेण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत..Supreme Court: न्यायाधिशांचा दृष्टिकोन संवेदनशील हवा; लैंगिक गुन्ह्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे मत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.