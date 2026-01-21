Vijay Wadettiwar: मुंबई कुणाच्या इशाऱ्यावर चालणार : विजय वडेट्टीवार

नागपूर : मुंबई-अहमदाबाद हा राष्ट्रीय मार्ग मुंबईकडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे. याची अधिसूचना पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुजराती भाषेत काढली असून ही सुरुवात आहे. पालघरपासून गुजरातीचा शिरकाव करण्यात येत आहे..भाजपचा मुंबईत महापौर होणार म्हणजे कुणाच्या इशाऱ्यावर मुंबई चालणार हे स्पष्ट आहे, अशी परखड टीका माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी केली. चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता येणार आहे..त्यासाठीचे आवश्यक संख्याबळ जमवल्याचे काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नगरसेवक भाजपच्या संपर्कात आहे हे भाजप नेत्यांची विधान म्हणजे हवेतील पतंगबाजी असल्याचा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत..राज्यात महाविकास आघाडी असल्याने या नगरसेवकांना चंद्रपुरात सोबत घेण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे काँग्रेस नेते वडेट्टीवार यांनी सांगितले. महापौर पदावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने दावा केला, हा त्यांचा अधिकार आहे..Vijay Wadettiwar: चंद्रपूर महापालिकेत काँग्रेसचीच सत्ता येणार: विजय वडेट्टीवार वडेट्टीवार, ठाकरेंसाेबत चर्चा सुरु!.सर्वच गोष्टींबाबत शिवसेना पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा सुरू असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. चंद्रपुरात काँग्रेस निष्ठावंत आणि अनुभवी नगरसेवकाला महापौर बनवावे अशी भूमिका आहे. नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधत असताना विजय वडेट्टीवार यांनी वरील भूमिका मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.