Nagpur Municipal Election: ७० टक्के माजी नगरसेवकांची; तिकिटे कापणार! नागपूर मनपा निवडणूक, भाजपचा ‘युवा ब्रिगेड’ फॉर्म्युला

Nagpur News: नागपूर मनपा निवडणुकीत भाजपने माजी नगरसेवकांच्या ७० टक्के तिकिटांचा काप, तरुण कार्यकर्त्यांना संधी. ‘युवा ब्रिगेड’ फॉर्म्युला नवीन नेतृत्व घडवेल.
राजेश रामपूरकर :सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : यंदाची मनपा निवडणूक काहीशी वेगळी ठरणार असल्याचे संकेत पक्षांतर्गत सूत्रांनी दिले आहेत. भाजप मनपा निवडणुकीत जवळपास ७० ते ७५ टक्के माजी नगरसेवकांची तिकिटे कापण्याच्या तयारीत आहे. पक्षाने यंदा नव्या चेहऱ्यांवर, विशेषतः तरुण कार्यकर्त्यांवर भर देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे ‘युवा ब्रिगेड’ला संधी देत मनपात नवीन नेतृत्व घडवण्याचा भाजपचा निर्धार दिसत आहे.

