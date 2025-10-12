Nagpur Municipal Election: ७० टक्के माजी नगरसेवकांची; तिकिटे कापणार! नागपूर मनपा निवडणूक, भाजपचा ‘युवा ब्रिगेड’ फॉर्म्युला

नागपूर : यंदाची मनपा निवडणूक काहीशी वेगळी ठरणार असल्याचे संकेत पक्षांतर्गत सूत्रांनी दिले आहेत. भाजप मनपा निवडणुकीत जवळपास ७० ते ७५ टक्के माजी नगरसेवकांची तिकिटे कापण्याच्या तयारीत आहे. पक्षाने यंदा नव्या चेहऱ्यांवर, विशेषतः तरुण कार्यकर्त्यांवर भर देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे ‘युवा ब्रिगेड’ला संधी देत मनपात नवीन नेतृत्व घडवण्याचा भाजपचा निर्धार दिसत आहे..महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. शहराध्यक्षांच्या नेतृत्वात ठिकठिकाणी सभा, संमेलने आणि बैठकींचे आयोजन करून कार्यकर्त्यांना सक्रीय केले जात आहे..तब्बल साडेतीन वर्षापासून महानगर पालिकेवर प्रशासक राज असून आता सरकार निवडणुका घेत आहे. या साडेतीन वर्षाच्या काळात अनेक माजी नगरसेवकांनी कार्यालय बंद, नागरिकांसोबत संवाद कमी केला होता. अडचणींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने नागरिकांमध्ये त्यांच्याबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक माजी नगरसेवकांची तिकिटे कापण्याची शक्यता आहे..त्यामुळे अनेक निष्क्रिय झालेले माजी नगरसेवक पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत. काही ठिकाणी जुने नगरसेवक जनसंपर्क करू लागले आहेत. तर कुणी प्रभागांमध्ये सामाजिक उपक्रम राबवण्यावर भर देत आहेत. अद्यापही निवडणुकीचे वातावरण तपले नसले तरी कोजागिरी, गणेशोत्सव, दुर्गोत्सवाच्या माध्यमातून त्याची झलक दिसली. भाजपने सध्या तरुण कार्यकर्त्यांचे सक्षमीकरण सुरू केले आहे. त्यांना प्रशिक्षण, जबाबदाऱ्या आणि व्यासपीठ दिले जात आहे. पक्षातील नव्या पिढीतील नेतृत्व घडविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे..त्याचबरोबर नागरिकांमध्ये देखील नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्यास प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्साह निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष यांनीही भाजयुमोची नवीन कार्यकारणी निवडताना नाराजी ओढवणार नाही..Nagpur Election: प्रभाग रचनेने धक्का, आता आरक्षणावर नजर; किरकोळ बदलांसह महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर,\nइच्छुकांमध्ये नाराजी.याची काळजी घेतली आहे. राजकीय समीकरणांचा विचार करता, भाजपने युवा चेहऱ्यांना पुढे आणून नव्या मतदारांना आकर्षित करण्याचा डाव आखला आहे. त्याचबरोबर जुनी नाराजीही टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळेच पक्षांतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र झाली. इच्छुक उमेदवारांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणूक अत्यंत चुरशीची होणार आहे. भाजपचा ''युवा फॉर्म्युला'' महानगरपालिकेच्या राजकारणात नवे वळण घेऊन येईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.