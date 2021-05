रॅश ड्रायव्हिंगच्या वादातून युवकाचा खून; नागपुरातील गणेशनगरातील थरार

विदर्भ

पुसद (जि. यवतमाळ) : पुसद तालुक्यातील खंडाळा पोलिस स्टेशनअंतर्गत (Khandala Police Station) येत असलेल्या सावरगाव जवळील रामपुरनगर तांड्यात शनिवारी सकाळी एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा खून (Murder of a girl) केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. (Murder of a young woman out of one sided love in Yavatmal)