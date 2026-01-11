Asaduddin Owaisi: धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा भाजप-संघाचा प्रयत्न: खासदार असुदुद्दीन ओवैसी; मुस्लीम समाज केवळ मतदानापुरता मर्यादित!

अमरावती : आरएसएस व भाजप मुस्लिमांविरोधात कायदे करून धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजप व आरएसएस मुस्लिमांच्या मशिदी, दर्गा व कब्रस्थानांसह वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हिसकावून घेण्यासाठी अजेंडा राबवित आहेत, असा आरोप एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असुदुद्दीन ओवैसी यांनी शनिवारी (ता.१०) बडनेऱ्यात जाहीर सभेत केला. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.बडनेरा येथे एमआयएमच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. आपल्या भाषणातून त्यांनी मुस्लीम समाजाला धार्मिक नेतृत्व असले तरी आता राजकीय नेतृत्व मजबूत करण्याची गरज आहे. त्यासाठी मतदान करताना ही बाब लक्षात ठेवण्याचे आवाहन केले. .मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना ते म्हणाले, राज्यात सत्तेत एकत्र असलेले मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकमेकांविरुद्ध लढण्याचे केवळ नाटक करीत आहेत. मतदारांनी त्यांचे हे नाटक वेळीच ओळखले पाहिजे..भाजप व आरएसएसवर आरोपांच्या तुफान फैरी भाषणातून झाडत ते म्हणाले, मुस्लीम समाज केवळ मतदानापुरता मर्यादित झाला आहे. या मानसिकतेतून आता बाहेर पडून राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याची वेळ आली आहे, त्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केली..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.जाहीर सभेला मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी झाली होती. खासदार ओवेसी आपल्या भाषणातून काय मुद्दे मांडतात, याकडे येथील राजकीय धुरीणांचेही लक्ष लागले होते. एमआयएमने महापालिका निवडणुकीत २८ उमेदवार उभे केले असून गतवेळी दहा जागा जिंकून राजकीय धक्का दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.