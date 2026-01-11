नागपूर

Asaduddin Owaisi: धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा भाजप-संघाचा प्रयत्न: खासदार असुदुद्दीन ओवैसी; मुस्लीम समाज केवळ मतदानापुरता मर्यादित!

AIMIM chief Owaisi political statement controversy: ओवैसींचा भाजप-आरएसएसवर हल्लाबोल: धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावण्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
अमरावती : आरएसएस व भाजप मुस्लिमांविरोधात कायदे करून धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भाजप व आरएसएस मुस्लिमांच्या मशिदी, दर्गा व कब्रस्थानांसह वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हिसकावून घेण्यासाठी अजेंडा राबवित आहेत, असा आरोप एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असुदुद्दीन ओवैसी यांनी शनिवारी (ता.१०) बडनेऱ्यात जाहीर सभेत केला.

