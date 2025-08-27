नागपूर

Nagpur News: डम्पिंगसाठी खणलेले खड्डे पावसाने पाण्याने भरले; त्यात पडून बालकाचा मृत्यू

Nagpur Accident: काटोल तालुक्यातील खानगाव पारधी बेड्यावर डम्पिंग यार्डच्या पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात पडून मूकबधिर बालकाचा मृत्यू झाला. नागरिकांनी खड्डे तात्काळ बुजवण्याची आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
Updated on

काटोल : जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील खानगाव पारधी बेड्यावर मंगळवारी सकाळी १० वाजता एक हृदयद्रावक घटना घडली. कचरा डम्पिंगच्या खड्ड्यात पडून विराट राणा पवार (वय १२) या मूकबधिर बालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

