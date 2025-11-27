Nagarparishad Nagarpanchyat Election : बंडखोरी, अपक्षांमुळे अधिकृत पक्षांची वाढली डोकेदुखी

नागपूर - जिल्ह्यातील २७ नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणूक होत आहेत. बुधवारी उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप करण्यात आले असून, या प्रक्रियेनंतर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्यास सुरुवात झाली आहे. आघाडी करून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना समान चिन्ह देण्यात आले, तर मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना त्यांची अधिकृत चिन्हे मिळाली. उद्यापासून प्रचारजोश वाढणार आहे..जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना थंडीतही जोश भरला आहे. न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन निवडणुका होत असल्या तरी अनेकांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे. भाजप, काँग्रेस, ठाकरेसेना, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप), अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष यासह अपक्ष उमेदवारांनी निवडणुकीत रंग भरला आहे..सोशल मीडियासह प्रत्यक्ष भेटी देऊन प्रचार सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत प्रचाराला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. चिन्ह वाटप पूर्ण होताच अनेक ठिकाणी उमेदवारांच्या प्रचारयंत्रणांनी सक्रिय झाल्या आहेत. जिल्ह्यातील २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, त्यानंतर ३ डिसेंबरला मतमोजणी पार पडणार आहे..या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना केवळ चार दिवसांचा अल्प कालावधी प्रचारासाठी मिळणार असल्याने आता प्रत्येक पक्ष आणि अपक्ष उमेदवार प्रचारात जोमाने उतरतील, असे दिसते. दरम्यान, ५० टक्के आरक्षणासंबंधीचे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे. यावर शुक्रवारी निर्णय येण्याची शक्यता असल्याने संबंधित ठिकाणांमध्ये अजूनही धाकधूक कायम आहे..काही नगर परिषद व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघेपर्यंत उमेदवारांनी आपला प्रचार जाणीवपूर्वक मंद ठेवला होता. निवडणूक रद्द होईल का?, आरक्षण बदलणार का? याबाबतचे संभ्रम उमेदवारांच्या मनात होते. परंतु आज चिन्ह वाटप झाल्यानंतर बहुतेक उमेदवारांच्या चेहऱ्यावर पुन्हा उत्साह दिसून आला.जिल्ह्यातील तब्बल १० नगर परिषद व नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाबाबत कोणताही वाद नसल्याने तेथील उमेदवारांनी सुरुवातीपासूनच प्रचारात आघाडी घेतली आहे. घराघरांत जाऊन भेटीगाठी, सोशल मीडिया प्रचार, जाहीर सभा व पदयात्रा या माध्यमातून त्यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यास सुरुवात केली आहे..आरक्षणाबाबतचा अंतिम निर्णय शुक्रवारी अपेक्षित असल्याने त्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात प्रचाराला खऱ्या अर्थाने वेग येईल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. अल्प कालावधीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवार कुठले नवे मार्ग अवलंबतात, कोणत्या रणनीती आखतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. २ डिसेंबरच्या मतदानावर आणि त्यानंतरच्या ३ डिसेंबरच्या निकालावर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे भवितव्य ठरणार आहे..नगराध्यक्षपदासाठी बहुतांश ठिकाणी थेट सामनाजिल्ह्यातील २७ पैकी बहुतांश ठिकाणी थेट सामना होण्याची दाट शक्यता दिसून येते. उमरेड, भिवापूर, रामटेक, मौदा, खापा, मोहपा आणि कळमेश्वर येथे थेट सामना होत असला तरी अपक्ष उमेदवार आणि बंडखोरांमुळे अधिकृत पक्षांच्या उमेदवारांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. सावनेरमध्ये ॲड. अरविंद लोधी यांच्या आघाडीने भाजप आणि काँग्रेससमोर आव्हान उभे केले आहे..काटोलमध्ये तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे. वानाडोंगरी, डिगडोह देवी येथेही तिहेरी सामना होईल, असे दिसते. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीतही अनेकांनी प्रमुख पक्षांच्या नाकीनऊ आणले आहे. काटोलमध्ये उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या अपूर्वा पिट्टलवार हिच्यामुळे तिहेरी लढत होईल. तसेच जिल्ह्यात तरी बहुतांश ठिकाणी थेट सामना होणार असल्याची दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.