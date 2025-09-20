नागपूर
PM Kisan Samman Nidhi: १,२७४ शेतकऱ्यांचा सन्मान निधी थांबविला; एकाच कुटुंबातून दोन अर्जदार पुढे आल्याने लाभ रोखला
Government Scheme: नागपूर जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत अनियमिततेची १,२७४ प्रकरणे समोर आली आहेत. एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी घेतलेला लाभ आता रोखण्यात आला असून, फक्त एका व्यक्तीलाच निधी मिळणार आहे.
नागपूर : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत अनियमिततेची प्रकरणे उघड झाली आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील तपासणीत एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी अनेकदा लाभ घेतल्याची १ हजार २७४ प्रकरणे समोर आली आहेत. यात पती- पत्नीच्या नावे शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. हा निधी होल्ड केला असून, कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणार असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.