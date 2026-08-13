नागपूर

Nagpur Crime: नागपुरात संतापजनक प्रकार! १६ वर्षीय मुलीला डांबून मारहाण, सिगारेटचे चटके दिल्याचा आरोप

Nagpur Minor Girl Allegedly Tortured and Burned With Cigarette: यशोधरानगरात अल्पवयीन मुलीला घरात डांबून अमानुष छळ; सिगारेटचे चटके, मारहाण आणि जीवे मारण्याच्या धमकीप्रकरणी पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Nagpur Minor Girl Torture Case 16 Year Old Allegedly Beaten Cigarette Burns and Threatened Five People Booked

Nagpur Minor Girl Torture Case 16 Year Old Allegedly Beaten Cigarette Burns and Threatened Five People Booked

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नागपूर: अल्पवयीन मुलीला घरात डांबून ठेवत तिला सिगारेटचे चटके देत, मारहाण करण्याची धक्कादायक घटना यशोधरानगरात समोर आली आहे. याप्रकरणी यशोधरानगर पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, घराबाहेर गेल्यास तिला आणि तिच्या भावाला जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
minor
district
Cigarette
minor girl victim
Marathi News Esakal
www.esakal.com