Nagpur Crime: नागपुरात संतापजनक प्रकार! १६ वर्षीय मुलीला डांबून मारहाण, सिगारेटचे चटके दिल्याचा आरोप

नागपूर: अल्पवयीन मुलीला घरात डांबून ठेवत तिला सिगारेटचे चटके देत, मारहाण करण्याची धक्कादायक घटना यशोधरानगरात समोर आली आहे. याप्रकरणी यशोधरानगर पोलिसांनी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे, घराबाहेर गेल्यास तिला आणि तिच्या भावाला जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचे समोर आले आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .नौशाद अली नियाज अली (वय १८), शहिस्ता बेगम (वय ४५), नियाज अली (वय ४७), शाहरुख अली (वय २३) आणि रुबी परवीन (वय १८, यशोधरानगर) अशी आरोपींची नावे आहेत. झिंगाबाई टाकळी येथे राहणाऱ्या २७ वर्षीय भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांची १६ वर्षीय बहीण ही दहावीत शिकते. जानेवारी महिन्यात ती घरात न सांगता निघून गेल्यानंतर मानकापूर पोलिस ठाण्यात तिच्या बेपत्ता होण्याची नोंद करण्यात आली होती. .दोन दिवसांनी ती स्वतः पोलिस ठाण्यात आली. मात्र, कुटुंबीयांसोबत घरी जाण्यास तयार नसल्याने तिला कळमेश्वर येथील बाल निरीक्षणगृहात ठेवण्यात आले होते. ७ ऑगस्टला भावाचा मित्राने त्याला संपर्क करीत, त्याची बहिण नौशादच्या घराजवळ दिसल्याचे सांगितले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी तिचा शोध घेतला. १० ऑगस्टला सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास नौशाद अली नियाज अली (वय १८) याच्या घराजवळ आढळली. तिच्या चेहऱ्यावर सूज व मारहाणीच्या खुणा, तसेच हात-पायांवर जखमा दिसून आल्या. त्यानंतर तिला भावाने पोलिस ठाण्यात आणले..यावेळी तिने दिलेल्या माहितीनुसार, नौशाद अली हा तिला सिगारेटचे चटके देत घरात डांबून ठेवल्याचे सांगितले. याशिवाय बाहेर जाण्यासही मज्जाव तिला करण्यात येत होता. घरातील त्याची आई शहिस्ता बेगम, वडील नियाज अली, भाऊ शाहरुख अली आणि त्याची पत्नी रुबी परवीन यांना मारहाणीबाबत सांगितले असता त्यांनीही उलट तिलाच दोष देत शिवीगाळ व धमक्या दिल्यात. तसेच कुटुंबातील सदस्य बाहेर जाताना घरात बंद करून बाहेरून कुलूप लावून जायचे.दरम्यान या प्रकारामुळे पोलिसांनी अल्पवयीन न्याय कायदा कलम ७५सह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून पोलिस निरीक्षक तानाजी खंडेराव गव्हाणे तपास करीत आहेत..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.संशयातून छळाचा प्रकारनौशादला मुलीचा कुण्या दुसऱ्या मुलासोबत प्रेमसंबंध सुरू असल्याचा संशय होता. त्यातून तो तिला सातत्याने मारहाण करायचा तिला घरात डांबून ठेवून मारहाण आणि सिगारेटचे चटके द्यायचा. घरातील आईवडील आणि भाऊवहिणीही तिला मदत करण्याऐवजी तिलाच दोष देत शिवीगाळ व धमक्या द्यायचे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.