Nagpur Water Storage: ४०८ तलावांमध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा

नागपूर: पावसाळ्या उलटूनही समाधानकारक पाऊस न झाल्याने जिल्ह्यातील लघुसिंचन तलावांच्या पाणीसाठ्यात मोठी घट झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या ४०८ लघुसिंचन तलावांमध्ये सध्या केवळ ३० टक्केच पाणीसाठा असल्याने आगामी काळात सिंचनासोबतच मासेमारी व्यवसायाला फटका बसून जिल्हा परिषदेच्या महसुलावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..यंदा पावसाळ्यात सुरुवातीपासूनच पावसाने ओढ दिली. आकाश ढगाळ असले तरी अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे ५० टक्क्यांच्या वर कमी पाऊस झाल्याचे सांगण्यात येते..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.कापूस आणि सोयाबीनची स्थिती तुलनेने समाधानकारक असली तरी धान पिकाला पावसाच्या कमतरतेचा मोठा फटका बसला आहे. तलावांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा न झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाच्या मालकीचे जिल्ह्यात ४०८ तलाव आहेत. यामध्ये ६० पाझर तलाव, २१४ मामा तलाव आणि १३४ लघुसिंचन तलावांचा समावेश आहे. यापैकी क्षेत्रफळाने मोठ्या तलावांमध्ये मासेमारी केली जाते..Shiv Sena : ठाकरे गटाच्या जोरदार युक्तिवादानंतर आज शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार; धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद निर्णायक टप्प्यावर.पावसाळा संपल्यानंतर पंचायत समितीस्तरावरून विविध मासेमारी संस्थांना ठेक्याने तलाव दिले जातात. मात्र, यंदा तलावांमध्येच पुरेसा जलसाठा नसल्याने मासे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लघुसिंचन विभागाच्या माहितीनुसार, मागील वर्षी या कालावधीपर्यंत बहुतांश तलाव पूर्ण क्षमतेने भरले होते..काही तलाव ओव्हरफ्लो झाले होते. यंदा मात्र परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. सप्टेंबर सुरू होऊनही तलावांमध्ये केवळ ३० टक्के पाणीसाठा आहे. सप्टेंबरमध्ये दमदार पाऊस न झाल्यास सिंचनाबरोबरच मासेमारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही संकट ओढवण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.