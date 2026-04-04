नागपूरमध्ये ४५ बार बंद, परवाना शुल्कात वाढ झाल्याने मालकांवर आर्थिक ताण

बार व्यवसाय कधीकाळी अत्यंत फायद्याचा मानला जात होता. बारचा परवाना मिळवण्यासाठी अनेक जण मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत होते. मात्र, आता या व्यवसायाला उतरती कळा लागल्याचे चित्र आहे. अनेक बार मालक व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा विचार करत असून, एकट्या नागपूरमध्ये तब्बल ४५ बार बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे..गेल्या काही वर्षांत बार व्यवसायासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय आता तोट्याचा वाटू लागला आहे. परिणामी, बार मालक हळूहळू या क्षेत्रातून माघार घेत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात परवाना शुल्क ११.५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या वाढीनंतर नागपूरमधील सुमारे ४५ बार मालकांनी व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे..विविध कर, परवाना शुल्क आणि इतर आकारण्यांमुळे बार मालकांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. बारच्या वार्षिक शुल्कात जवळपास १५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. नागपूर शहरात परवाना मिळवण्यासाठी सुमारे ११.५० लाख रुपये खर्च करावे लागतात. याशिवाय १० टक्के वॅट लावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा कर केवळ बार व्यवसायावरच लागू असून इतर मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानांवर अशी सक्ती नाही, अशी नाराजी बार मालकांनी व्यक्त केली आहे..दरम्यान, परवाना शुल्कवाढीमुळे बारमधील मद्याचे दर वाढले आहेत, तर दुसरीकडे दुकानांमध्ये ते तुलनेने स्वस्त मिळते. त्यामुळे ग्राहक दुकानदारांकडून खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, बारमधील विक्री दिवसेंदिवस घटत चालली आहे. याशिवाय ५ टक्के वस्तू व सेवा करही लागू आहे. एवढा आर्थिक भार एक बार मालक किती काळ सहन करणार, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.