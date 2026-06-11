MJP Chief Engineer Arrested : कंत्राटदाराकडून 30,000 घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा मुख्य अभियंता भुजबळ एसीबीच्या जाळ्यात; नागपुरात खळबळ

नागपूर : शासकीय परवान्याचे नूतनीकरण करून देण्यासाठी ३० हजारांची लाच घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयातील मुख्य अभियंता सुभाष बबन भुजबळ यांना (ACB raid on Maharashtra official in Nagpur) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे नोंदणीकृत कंत्राटदार असून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांतर्गत काम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी त्यांनी ऑनलाइन अर्ज केला होता. त्यासाठी कागदपत्रे तेलंगखेडी परिसरातील प्रादेशिक कार्यालयात सादर केली होती..परवाना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ यांनी ३० हजारांची लाच मागितल्याची तक्रार कंत्राटदाराने 'एसीबी'कडे केली. टक्रारीची पडताळणी केल्यावर एसीबीने सापळा रचला. पडताळणीत भुजबळ यांनी लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले..Nashik ACB Raid : सटाणा तहसील कार्यालयातच खळबळ! कर्जमाफीच्या ७/१२ उताऱ्यासाठी १० हजारांची लाच घेताना महिला तलाठी रंगेहात जाळ्यात; एसीबीची धडक कारवाई.त्यानुसार पोलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, अपर पोलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर व विजय माहुलकर यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस उपअधीक्षक भारती गुरनुले यांच्या नेतृत्वात पोलिस निरीक्षक जितेंद्र वैरागडे व त्यांच्या पथकाने बुधवारी (१० जून) दुपारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या नागपूर येथील प्रादेशिक कार्यालयातील त्यांच्या दालनात सापळा रचून कारवाई केली..Chandrapur Bribery Case : चंद्रपुरात ACB चा मोठा दणका! आरोग्य विभागाचा कर्मचारी 5 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ जाळ्यात; 'या' कामासाठी मागितले पैसे.यावेळी तक्रारदारांकडून ३० हजार रुपये स्वीकारताना भुजबळ यांना एसीबीच्या पथकाने संगेहात पकडले. आरोपीविरुद्ध सदर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला असून पथकाने तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.