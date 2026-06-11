नागपूर

MJP Chief Engineer Arrested : कंत्राटदाराकडून 30,000 घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा मुख्य अभियंता भुजबळ एसीबीच्या जाळ्यात; नागपुरात खळबळ

ACB Catches Chief Engineer While Accepting ₹30,000 Bribe : परवाना नूतनीकरणासाठी ३० हजारांची लाच स्वीकारताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंत्याला नागपुरात एसीबीने रंगेहात पकडले.
Why was the Maharashtra Jeevan Pradhikaran chief engineer arrested?

Why was the Maharashtra Jeevan Pradhikaran chief engineer arrested?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नागपूर : शासकीय परवान्याचे नूतनीकरण करून देण्यासाठी ३० हजारांची लाच घेताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक कार्यालयातील मुख्य अभियंता सुभाष बबन भुजबळ यांना (ACB raid on Maharashtra official in Nagpur) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली.

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