नागपूर

Nagpur : अपघातात बहि‍णींचा मृत्यू, एकीचं ७ महिन्यांपूर्वी झालेलं लग्न, दुसरी महिन्याभराने चढणार होती बोहल्यावर

Nagpur Accident : नागपुरात अज्ञात वाहनाने दुचाकीला धडक दिल्यानं दोन बहिणींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. यातील एका बहिणीचं ७ महिन्यांपूर्वी लग्न झालंय तर दुसरीचं महिन्याभराने लग्न होणार होतं.
Newly Married Woman And Bride To Be Die In Road Crash

Newly Married Woman And Bride To Be Die In Road Crash

Esakal

सूरज यादव
Updated on

नागपूर भंडारा महामार्गावर नाग नदीच्या पुलावर झालेल्या अपघातात दोन बहि‍णींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. यातील एका बहिणीचा सात महिन्यांपूर्वी विवाह झाला होता तर दुसरीचा महिन्याभराने विवाह होणार होता. दोन्ही बहि‍णींच्या अपघाती मृत्यूने कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. अलिशा मेहर आणि मोनाली घाटोळे अशी त्यांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
accident news
accident case

Related Stories

No stories found.