नागपूर : ''राज्य सरकार आदिवासींना वनजमिनीचा पट्टा देत आहे व त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करीत आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी राज्य शासन आदिवासी विकास विभागाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. जनजाती वर्षानिमित्ताने राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा यांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमीन व संस्कृतीचे रक्षण करेल,'' असा विश्वास शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला..आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त व जनजातीय गौरव वर्षाअंतर्गत मानकापूर विभागीय क्रीडा संकुलात राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झाले. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकासमंत्री डॉ.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आदी यावेळी उपस्थित होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, की भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंती वर्षानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे वर्ष 'जनजातीय वर्ष' म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही राज्यातील आदिवासी नायकांचा गौरवशाली इतिहास पुस्तकरूपाने जनतेसमोर आणला आहे. एकही आदिवासी मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.''..आदिवासींना योग्य संधी मिळण्याची गरज आहे. म्हणूनच हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग आदींच्या माध्यमातून व आदिवासी विकासाच्या विविध योजना केंद्र व राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात येत आहेत.- नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.भूमिपूजन व लोकार्पणसुराबर्डीतील गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण उपकेंद्राचे भूमिपूजन, घानवळ (जि. पालघर) शासकीय आश्रमशाळा आणि पळसुंडा येथील प्रयोगशाळा इमारत तसेच देवगाव (जि. नाशिक) येथील संकुलात मुलींच्या वसतिगृहाचे लोकार्पण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणालीद्वारे करण्यात आले..