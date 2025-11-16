नागपूर

CM Devendra Fadnavis : आदिवासींच्या संस्कृतीचे रक्षण हेच ध्येय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन; सांस्कृतिक महोत्सवाचे उद्‍घाटन

CM Fadnavis Pledges Protection of Tribal Culture and Land : नागपूर येथे आयोजित राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाच्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जनजातीय गौरव वर्षा'निमित्त राज्य सरकार आदिवासींच्या वनजमीन, जल-जंगल-जमीन आणि संस्कृतीचे रक्षण करून त्यांच्या कल्याणासाठी भक्कमपणे उभे राहील, असा विश्वास व्यक्त केला.
नागपूर : ‘‘राज्य सरकार आदिवासींना वनजमिनीचा पट्टा देत आहे व त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण करीत आहे. आदिवासींच्या कल्याणासाठी राज्य शासन आदिवासी विकास विभागाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. जनजाती वर्षानिमित्ताने राज्य सरकार भगवान बिरसा मुंडा यांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार आदिवासींच्या जल, जंगल आणि जमीन व संस्कृतीचे रक्षण करेल,’’ असा विश्वास शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

