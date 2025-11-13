नागपूर

Nagpur Share Fraud:नागपूरमध्ये ३४ कोटींचा शेअर फसवणूक प्रकार; चुलत दिरासह आठ जणांविरोधात केला गुन्हा दाखल

34 Crore Shares and 3 Crore Bank Funds Diverted: नागपूरमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ३४ कोटी रुपयांचे शेअर्स लाटल्याप्रकरणी आठ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवला. सोनल मनोज अग्रवाल यांच्या तक्रारीनंतर पोलिस तपास सुरू.
नागपूर : सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या लहान भाऊ आणि त्यांच्या मुलांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीचे ३४ कोटी २७ लाख रुपयांचे शेअर लाटून फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनल मनोज अग्रवाल (वय ४५, रा.जलाराम अपार्टमेंट, लकडगंज) यांच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

