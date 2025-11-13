Nagpur Share Fraud:नागपूरमध्ये ३४ कोटींचा शेअर फसवणूक प्रकार; चुलत दिरासह आठ जणांविरोधात केला गुन्हा दाखल

नागपूर : सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या लहान भाऊ आणि त्यांच्या मुलांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंपनीचे ३४ कोटी २७ लाख रुपयांचे शेअर लाटून फसवणूक केली. याप्रकरणी सोनल मनोज अग्रवाल (वय ४५, रा.जलाराम अपार्टमेंट, लकडगंज) यांच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी आठ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला..रवी रतनकुमार अग्रवाल, प्रिती रवी अग्रवाल, शकुंतलादेवी रतनकुमार अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, मुस्कान अग्रवाल, अशोक ऋषीकेश अग्रवाल, सुभाषचंद्र मंगतराम अग्रवाल, गेंदलाल पंचमलाल अग्रवाल (सर्व रा. रायपूर)अशी आरोपींची नावे आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोनल यांचे पती मनोज अग्रवाल यांचे वडील सज्जनकुमार अग्रवाल यांनी त्यांचे छोटे भाऊ रतनकुमार अग्रवाल यांच्यासह भागीदारीमध्ये मेसर्स ओरीसा बंगाल कॅरिअर लि. नावाची ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस कंपनी सुरू केली होती..व्यापार वाढविण्यासाठी कंपनीचे प्रादेशिक कार्यालय नागपुरातील टेलिफोन एक्सचेंज चौकात सुरू करण्यात आले. या कार्यालयातून सज्जनकुमार यांचा मुलगा मनोज अग्रवाल हे सांभाळतात. २०१८ साली कंपनी मुंबई येथील स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली. त्यावेळी कंपनीला ५२ लाख २१ हजार ४०० शेअर्सचा मालकी हक्क मिळाला..Nagpur Fraud: 'महामेट्रोच्या निवासी अभियंत्याची २२ लाखाची फसवणूक'; शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या बहाण्याने सायबर चोरट्याने घातला गंडा.त्यात मनोजसह, त्याची आई, पत्नी आणि इतर नातेवाईकांचाही समावेश होता. मात्र, मनोज यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर त्यांचे काका रतनकुमार अग्रवाल आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलांनी यावर नियंत्रण मिळवित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शेअर्स आपल्या नावावर करीत कपंनीचा मालकी हक्कही बळकाविला. विशेष म्हणजे, २०२४ साली मनोज यांच्या उपचारासाठीही त्यांनी पैसे देऊ न करता टाळाटाळ केली. यादरम्यान सोनल यांनी चौकशी केली असता, त्यांनी ३१ कोटी २७ लाख ४१ हजाराचे शेअर्स आणि बॅंकेच्या खात्यातील ३ कोटी रुपयांची रक्कमही वळती केल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे याविरोधात दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चौकशी करीत आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.