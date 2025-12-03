Nagpur Air Pollution: उपराजधानीत प्रदूषणाचा कहर! हवेची गुणवत्ता खालावलेलीच

नागपूर : उपराजधानीतील हवेची गुणवत्ता ऑक्टोबरपेक्षा नोव्हेंबरमध्ये अधिकच प्रदूषित झाल्याचे समोर आले आहे. या महिन्यातील तीसही दिवस हवा प्रदूषित होती. अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे..खुद्द केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संकेतस्थळानेच हे मान्य केले आहे. शहरातील वाढलेली वाहने, पाडकाम, बांधकाम आणि जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळेही प्रदूषण वाढलेले आहे. नागपुरात मंडळातर्फे सिव्हिल लाइन्स, महाल, अंबाझरी आणि रामनगर येथे सतत वायुगुणवत्ता निरीक्षण केंद्र बसविण्यात आले आहेत..या चारही केंद्रांमधून आलेली आकडेवारी संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, नागपुरात नोव्हेंबर महिन्यातील तीस दिवस हवेची गुणवत्ता खालावलेलीच होती. यात सूक्ष्म धूलिकण २.५ (पीएम २.५) चे प्रमाण अधिक आहे. हा घटक आरोग्यासाठी धोकादायक असतो..या चारही ठिकाणी ३० दिवस वायू गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) हा ५०पेक्षा अधिकच होता. हा निर्देशांक ५० किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास वायूची गुणवत्ता उत्तम मानली जाते. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये एकही दिवस शहरातील हवा उत्तम नव्हती. तसेच हा निर्देशांक ५० ते १०० या दरम्यान असल्यास ती गुणवत्ता समाधानकारक मानली जाते. सिव्हिल लाइन्स, अंबाझरी आणि रामनगर परिसरात महिनाभरात पाच दिवस वायूची गुणवत्ता समाधानकारक असल्याचे केंद्राची आकडेवारी सांगते..Delhi Air Pollution : दिल्लीतील वायू प्रदूषण कोरोनापेक्षाही घातक, 'या' लोकांना ताबडतोब शहर सोडण्याचा सल्ला .या भागात नऊ दिवस साधारण स्वरूपाचे प्रदूषण होते. १८ दिवस जास्त स्वरूपाचे तर पाच दिवस तीव्र स्वरूपाचे प्रदूषण होते. सिव्हिल लाइन्स परिसरात १५ दिवस साधारण स्वरूपाचे आणि ५ दिवस जास्त स्वरूपाचे प्रदूषण होते. हिवाळ्यात थंडीमुळे तसाच व्हायरलचा धोका असतोच. तसेच गेल्या काही काळात प्रदूषणात वाढ होत असल्याने श्वसनाचे आजार अधिकच वाढत आहेत, अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक सुरेश चोपणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.