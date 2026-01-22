नागपूर

Nagpur Airport News: सहा वर्षांनी बोईंग ७७७ विमान आकाशात झेपावणार; नागपूरच्या विमान देखभाल केंद्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा!

Aviation sector boost for Nagpur MRO facility: बोईंग ७७७ विमानाची सहा वर्षांनंतर आकाशात झेप; नागपूर एमआरओ केंद्रासाठी प्रतिष्ठेचा क्षण
Nagpur Airport
Nagpur Airportsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल)च्या देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉल (एमआरओ) केंद्रात सहा वर्षांपासून उड्डाणाविना अडकून पडलेले बोईंग ७७७ विमान अखेर फेब्रुवारीत पुन्हा आकाशात झेप घेण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीकडे विमान वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
Aircraft
Airport
district
Maintenance
Aviation Ministry

Related Stories

No stories found.