Nagpur Airport News: सहा वर्षांनी बोईंग ७७७ विमान आकाशात झेपावणार; नागपूरच्या विमान देखभाल केंद्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा!

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड (एआयईएसएल)च्या देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉल (एमआरओ) केंद्रात सहा वर्षांपासून उड्डाणाविना अडकून पडलेले बोईंग ७७७ विमान अखेर फेब्रुवारीत पुन्हा आकाशात झेप घेण्याची शक्यता आहे. या घडामोडीकडे विमान वाहतूक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

व्हीटी-एएलएल असा कॉल साइन असलेले हे विमान फेब्रुवारी २०२० मध्ये नियोजित आणि अनिवार्य देखभाल सेवेसाठी नागपुरात दाखल झाले होते. नियोजनानुसार अवघ्या एका महिन्यात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, विविध तांत्रिक अडचणी, सुट्या भागांची उपलब्धता आणि प्राधान्यक्रमातील बदल यामुळे हे विमान अपेक्षेपेक्षा अधिक काळ जमिनीवरच राहिले. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ओव्हरहॉलदरम्यान या विमानातील एक महत्त्वाचा घटक तत्काळ उड्डाण आवश्यक असलेल्या दुसऱ्या बोईंग ७७७ विमानात बसवण्यात आला. त्यानंतर व्हीटी-एएलएलवरील काम रखडले. कालांतराने या विमानातील इतर सुटे भागही वेगवेगळ्या विमानांमध्ये वापरण्यात आले. त्यामुळे हे विमान हळूहळू पूर्णपणे 'ग्राउंडेड' अवस्थेत गेले.

गेल्या काही महिन्यांपासून या विमानाच्या पुनर्बांधणीचे काम वेगाने सुरू असून आवश्यक सर्व सुटे भाग पुन्हा लावण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यासोबतच प्रणाली चाचण्या, सुरक्षितता तपासणी आणि तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्यास फेब्रुवारीत चाचणी उड्डाण घेण्यात येण्याची शक्यता आहे.

सहा वर्षांनंतर हे विमान पुन्हा आकाशात झेप घेणार असल्याने नागपूरमधील एमआरओ केंद्रासाठी ही एक महत्त्वाची व प्रतिष्ठेची बाब मानली जात आहे. यामुळे नागपूरचे विमान देखभाल केंद्र आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुन्हा एकदा चर्चेत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.