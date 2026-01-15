नागपूर

Nagpur News: नागपूर विमानतळाचा करार फेब्रुवारीत होण्याचे संकेत; एक वर्षापासून रखडले हस्तांतरण, एक एप्रिलपासून जीएमआरकडे सूत्रे जाण्याची शक्यता!

one-year delay in Nagpur Airport handover: नागपूर विमानतळ हस्तांतरणाची प्रतीक्षा संपणार; फेब्रुवारीत करारावर स्वाक्षरीची शक्यता
Aerial view of Nagpur airport amid expectations of its handover to the GMR Group.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर: येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा तब्बल एक वर्षापासून रखडलेला आहे. राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तारीख पे तारीख आणि आश्वासन फोल ठरले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरीच मोठा अडथळा ठरत असल्याने उड्डाण रखडल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. त्यामुळेच विमानतळ हस्तांतरण रेंगाळले आहे.

Nagpur
Airport
district
Agreement
Transfers
GMRT

