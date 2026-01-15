Nagpur News: नागपूर विमानतळाचा करार फेब्रुवारीत होण्याचे संकेत; एक वर्षापासून रखडले हस्तांतरण, एक एप्रिलपासून जीएमआरकडे सूत्रे जाण्याची शक्यता!

नागपूर: येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा तब्बल एक वर्षापासून रखडलेला आहे. राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या तारीख पे तारीख आणि आश्वासन फोल ठरले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरीच मोठा अडथळा ठरत असल्याने उड्डाण रखडल्याची माहिती पुढे आलेली आहे. त्यामुळेच विमानतळ हस्तांतरण रेंगाळले आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.विमानतळ हस्तांतरणाची फाइल वारंवार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अडकते आहे. कधी तांत्रिक त्रुटी, तर कधी नव्या शंका उपस्थित केल्या जात असल्याने निर्णय लांबत चालला आहे. या विलंबामुळे विदर्भाचा विकास खुंटत असल्याची जाणीव सर्व स्तरांत निर्माण झाली आहे. उद्योगपती, व्यापारी, व्यावसायिक, डॉक्टर, आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्यात अस्वस्थता वाढली आहे. यावर ठोस निर्णय होत नसल्याने विमानतळाचा विकास रखडला आहे. .दरम्यान, जाणकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २०२६ मध्ये हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. तसेच फेब्रुवारीत अंतिम करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मार्चमध्ये हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होईल. एक एप्रिलपासून जीएमआरकडे विमानतळाचा संपूर्ण ताबा दिला जाण्याची संकेत आहेत. जीएमआर आणि एमआयएल (एमआयएएल) यांच्यात समन्वय वाढतो आहे. कामकाजाची रूपरेषा निश्चित झाल्याचे सांगितले जात आहे. आवश्यक माहिती, दुरुस्त्या व मंजुरी आधीच दिल्या गेल्याने आता कोणतीही ‘त्रुटी राहिली नाही, असा अधिकाऱ्यांचा दावा आहे..नागपूर आणि विदर्भात एव्हिएशन, डिफेन्स, लॉजिस्टिक्स, कृषी, औद्योगिक क्षेत्रात लाखो कोटींची गुंतवणूक येत असताना, केवळ एव्हिएशन सेक्टर मागे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाले, तिसऱ्या विमानतळाची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, नागपूरचे विमानतळाचे हस्तांतरण थंडबस्त्यात पडले आहे..एकंदरीत, नागपूरचा विमानतळ प्रकल्प हा केवळ वाहतुकीचा मुद्दा नसून विदर्भाच्या आर्थिक भविष्यासाठी निर्णायक आहे. २०२६ मध्ये तरी हे उड्डाण प्रत्यक्षात येणार का, याकडे संपूर्ण विदर्भाचे लक्ष लागले आहे. ग्लोबल सिटीची स्वप्ने, पण कनेक्टिव्हिटी अपुरी..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...निर्णयाच्या प्रतिक्षेत उपराजधानीनागपूरला ‘ग्लोबल सिटी’ बनवण्याचे स्वप्न पाहिले जात असले, तरी केवळ आठवड्यात दोन आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे होतात. आयटी, एआय कंपन्यांसाठी मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आहे. याशिवाय मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरूवर अवलंबित्व आहे. यामुळे वेळ आणि पैशाची नासाडी होत आहे. कनेक्टिंग फ्लाइट्समुळे प्रवास अधिक गुंतागुंतीचा बनतो आहे. हैदराबाद, रायपूर, भोपाळ, शिर्डी यांसारखी शहरे विमानतळ विकासात वेगाने पुढे जात आहेत. विशेषतः हैदराबादने आघाडी घेतली आहे. नागपूर मात्र निर्णयांच्या प्रतीक्षेत अडकले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.