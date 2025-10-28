नागपूर

Nagpur News: विमानातून कोरियन सिगारेट्सची तस्करी; शारजातून आणताना सापडले दोन तस्कर, दीड लाख सिगारेट जप्त

Nagpur Airport: विमानातून कोरियन ब्रांडच्या सिगारेट्सची तस्करी होत असल्याचा प्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रविवारी पहाटे उघडकीस आला. दोन तस्कर एअर अरेबियाच्या शारजा-नागपूर विमानातून सिगारेट आणताना सापडले.
