Nagpur News: विमानातून कोरियन सिगारेट्सची तस्करी; शारजातून आणताना सापडले दोन तस्कर, दीड लाख सिगारेट जप्त

नागपूर : विमानातून कोरियन ब्रांडच्या सिगारेट्सची तस्करी होत असल्याचा प्रकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर रविवारी पहाटे उघडकीस आला. दोन तस्कर एअर अरेबियाच्या शारजा-नागपूर विमानातून सिगारेट आणताना सापडले..सिगारेटच्या ६५० पॅकेट्समध्ये सुमारे दीड लाख सिगारेट आणल्या गेल्या. त्याची किंमत १२ लाखांहून अधिक आहे. मोहम्मद जाकीर आणि अब्दुल कादीर जहीर अशी पकडलेल्या प्रवाशांची नावे आहेत..एअर अरेबियाचे शारजा-नागपूर विमान (जी९-४१५) रविवारी पहाटे ४.१५ वाजता नागपूर विमानतळावर उतरले. प्रवासी बाहेर पडण्यापूर्वी सीमाशुल्क विभागाच्या तपासणीदरम्यान जाकीर आणि कादीर यांच्याकडील सात पिशव्यांमध्ये संशयास्पद वस्तू आढळल्या..झाडाझडती घेतली असता बॅग्जमधी ६५० पॅकेट्समध्ये सुमारे दीड लाख सिगारेट्स असल्याचे समोर आले. या सिगारेट्स कुठे नेण्यात येणार होत्या हे अद्याप अस्पष्ट आहे. या सिगारेट्स 'ईएसएसई स्पेशल गोल्ड' या कोरियन ब्रांडच्या असल्याचे समजते. सध्या दोघांनाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. विदेशी सिगारेट तस्करीमागे जास्त नफा मिळवण्याचा हेतू असतो. भारतातील जास्त कर आणि सीमाशुल्क टाळण्यासाठी अशी तस्करी केली जाते..कुरिअर सेवा आणि वैयक्तिक सामानाद्वारेही या सिगारेट्स एअर रूटने देशात आणल्या जातात. तरुणांप्रमाणेच अनेक महिलांमध्येही या सुपर स्लिम सिगारेट्सची मागणी वाढत असल्याची माहिती आहे..