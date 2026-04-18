नागपूर

Nagpur News: नागपूर विमानतळावर टॅक्सी बंदीमुळे प्रवाशांचा हाल!; नो पिकअप, नो ड्रॉप आंदोलनाने उडवला प्रवाशांचा रस्ता!

Impact of Taxi Strike on Nagpur Airport Passengers: नागपूर विमानतळावर टॅक्सी संपामुळे प्रवाशांचा त्रास उभा राहिला. नो पिकअप-नो ड्रॉप आंदोलनामुळे प्रवाशांना जड सामान घेऊन लांब अंतर पायी चालावे लागले, प्रशासनाच्या नियोजनातील कमतरता स्पष्ट झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: टॅक्सी वाहन चालक-मालक संयुक्त कृती समितीने पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे नागपूर विमानतळावर प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. टॅक्सी सेवा पूर्णतः बंद असल्याने विमानतळावर उतरलेल्या प्रवाशांना लांब अंतरापर्यंत पायपीट करावी लागली.

