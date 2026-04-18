Nagpur News: नागपूर विमानतळावर टॅक्सी बंदीमुळे प्रवाशांचा हाल!; नो पिकअप, नो ड्रॉप आंदोलनाने उडवला प्रवाशांचा रस्ता!

नागपूर: टॅक्सी वाहन चालक-मालक संयुक्त कृती समितीने पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे नागपूर विमानतळावर प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. टॅक्सी सेवा पूर्णतः बंद असल्याने विमानतळावर उतरलेल्या प्रवाशांना लांब अंतरापर्यंत पायपीट करावी लागली..'नो पिकअप, नो ड्रॉप' आंदोलनामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून मिळणाऱ्या ॲप-आधारित आणि इतर टॅक्सी सेवा अचानक बंद झाल्या..याचा सर्वाधिक फटका बाहेरगावाहून येणाऱ्या प्रवाशांना बसला. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने अनेक प्रवाशांना आपले जड सामान घेऊन विमानतळाबाहेर मुख्य रस्त्यापर्यंत किंवा मेट्रो स्थानकापर्यंत पायी चालत जावे लागले..प्रशासनाविरुद्ध संतापबाईक टॅक्सी बंद करणे, ओला-उबरचे दर निश्चित करणे आणि रेल्वेस्थानक व विमानतळावर 'प्री-पेड बूथ' सुरू करणे यांसारख्या मागण्यांसाठी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक साने यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडले आहे..दरम्यान, संपामुळे झालेल्या त्रासाबद्दल संघटनेने दिलगिरी व्यक्त केली असली तरी, प्रवाशांनी मात्र प्रशासनाच्या नियोजनावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.