Nagpur: विमानतळ २५ जूनला होणार हस्तांतरित; ७ हजार कोटींची गुंतवणूक ; विदर्भासाठी ठरणार ‘गेमचेंजर’

नागपूर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अखेर जीएमआर समूहाकडे हस्तांतरित करण्याचा मुहूर्त निश्चित झाला आहे. २५ जून रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कंपनीकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा हा महाप्रकल्प संपूर्ण विदर्भासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे..केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या मिहान इंडिया लिमिटेडला (एमआयएल) दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी ६ ऑगस्ट २०३९ नंतरही वाढवण्यास मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर हस्तांतरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून सुमारे एक हजार हेक्टर परिसराचा ताबा जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडकडे (जीएनआयएएल) जाईल..Solapur: गडकरींची संकल्पना, ६०-७० किमी रस्त्याचं काम ९ वर्षांपासून सुरू; तांदूळवाडी अपघात प्रकरणी ठेकेदार कंपनीच्या प्रमुखावर गुन्हा.‘एमआयएल’ वगळता सुरक्षेसह सर्व यंत्रणा आणि सुमारे ४०० अधिकारी, कर्मचारी जीएमआरच्या अखत्यारित येतील. विदर्भाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती देणारा ‘मल्टिमोडल पॅसेंजर अँड कार्गो हब’ प्रकल्प आता एका नव्या आणि महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर पोहोचला आहे..विकासाला नवी भरारीभारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि एमआयएल यांच्या संयुक्त व्यवस्थापनाखाली विमानतळाचा अपेक्षित विकास होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे नागरिक दीर्घकाळापासून या खासगीकरणाची वाट पाहत होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच जीएमआरने विमानतळाच्या विकासासाठी एकाच वेळी ४ मोठ्या निविदा जारी केल्या आहेत. मध्य भारताचे मुख्य लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून नागपूरचा उदय होत असतानाच या प्रकल्पामुळे विदर्भाच्या आर्थिक प्रगतीला सोन्याचे दिवस येणार आहेत..E20 ते E100 इंधनावर धावणारी वॅगनआर बायोफ्लेक्स, किंमत किती?.प्रकल्पाचा आलेखप्रकल्प मॉडेल: पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी)एकूण गुंतवणूक: ७,००० कोटी (जीएमआर समूह)भाडेपट्टा कालावधी: ३० वर्षे ; व्यावसायिक संचालनापासूनप्रवासी क्षमता: वार्षिक ३० लाखांवरून थेट ३ कोटी प्रवासीमुख्य पायाभूत सुविधा: नवीन आंतरराष्ट्रीय टर्मिनल आणि दुसरी धावपट्टी.प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीचे टप्पेटर्मिनल विस्तार: विद्यमान प्रवासी टर्मिनल इमारतीचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण केले जाईल.एअरसाइड व लँडसाइड उन्नतीकरण: धावपट्टीची कामे, नवीन ‘एप्रन मार्स स्टँड’, टॅक्सीवे आणि ड्रेनेज व्यवस्थेत सुधारणा केली जाईल.भविष्यातील पायाभूत सुविधा: आगामी काळातील विकासासाठी आवश्यक खोदकाम आणि फॉर्मेशनची कामे होतील.तांत्रिक व एमईपी कामे: अत्याधुनिक एचव्हीएसी प्रणाली, अग्निशमन यंत्रणा, प्लंबिंग नेटवर्क आणि जागतिक दर्जाची प्रकाशयोजना उभारण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.