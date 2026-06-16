नागपूर

Nagpur: विमानतळ २५ जूनला होणार हस्तांतरित; ७ हजार कोटींची गुंतवणूक ; विदर्भासाठी ठरणार ‘गेमचेंजर’

Nagpur Airport Transfer to GMR on June 25: नागपूर विमानतळ, GMR गुंतवणूक, विदर्भ विकास. ७ हजार कोटींच्या प्रकल्पामुळे विमानतळाचा कायापालट होणार असून विदर्भाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ अखेर जीएमआर समूहाकडे हस्तांतरित करण्याचा मुहूर्त निश्चित झाला आहे. २५ जून रोजी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कंपनीकडून युद्धपातळीवर तयारी सुरू आहे. ७ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असणारा हा महाप्रकल्प संपूर्ण विदर्भासाठी ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे.

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